Kompany blijft in de wachtkamer

Hij traint al een week probleemloos mee, maar Pep Guardiola houdt Vincent Kompany nog wat langer in de wachtkamer. Comeback 38 komt er pas ten vroegste dinsdag in de Champions League.

Lachen kan hij nog. Zelfs nu hij langer aan de kant stond dan verwacht. Dokters zonder diploma schreeuwen graag vanachter hun computer of smartphone dat Vincent Kompany maar beter kan stoppen met voetballen - ziekte van deze tijd: opinie zonder kennis van zaken.



Bij Manchester City maken ze zich immers minder zorgen. Kompany's problemen zijn immers niet ongeneesbaar, laat staan carrièrebedreigend. Zijn kuiten zullen altijd kwetsbaar blijven, maar met de juiste begeleiding moet hij nog jaren mee kunnen. Hervallen zal hij nog een aantal keer, maar met preventieve oefeningen, osteopathie en onder andere een aangepast dieet kan veel erger voorkomen worden. Door hem in te tomen ook. De vele littekens in zijn lichaam heeft hij aan zichzelf te danken: zichzelf forceren in de revalidatiezaal om er toch zo snel mogelijk weer te staan. Hij voetbalt toch zo graag.