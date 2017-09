Goals, goals en goals: 8 op 8 voor Lukaku, hattrick voor Morata, vijfklapper voor City (en even paniek om Courtois)

Kristof Terreur in Manchester

Links: Lukaku was wéér trefzeker. Rechts: Courtois ging tegen de grond na een botsing met Cahill.

Het tellertje tikt lustig door. In het Engels gebruiken ze de slagzin 'the gift that keeps on giving'. Het geschenk dat je keer op keer een goed gevoel blijft geven. Bij Manchester United is dat Romelu Lukaku. Rond zijn nek hing - figuurlijk - een prijskaartje van 85 miljoen euro, maar de Rode Duivel blijft maar afleveren: 8 goals in 8 matchen bij United. Luxecadeau dat plezier schept. Alvaro Morata schitterde op zijn beurt bij Chelsea, dat Stoke City verpletterde: een hattrick. Man City walste na rust ook over Crystal Palace. 16 doelpunten in 3 matchen. Goals, goals en goals.

Nerveus City legt er toch vijf binnen © photo news. © getty. © photo news. Zo nerveus is hij dit seizoen maar zelden geweest. Pep Guardiola gaf op een gegeven moment zelfs een ballenjongen instructies. Om maar te zeggen: Manchester City zocht tegen rode lantaarn Crystal Palace 40 minuten lang, maar vond niet. Sakho devieerde een zo'n typische voorzet van De Bruyne tegen de paal. Dichter kwam City voor rust zelden. Ook Kevin De Bruyne kreeg het op de heupen van de misverstanden. Hij ging zuchten en met de armen zwaaien. Een flits van Leroy Sané, op slag van rust, zorgde voor de verlossing. Dat ging moeizamer dan verwacht. Het doelpuntenfestival tussen de best scorende ploeg en het team zonder goals kwam pas laat op gang.



Sterling legde met een brace voor het uur de match in een beslissende plooi. Agüero legde met een kopbalgoal en Delph met een knappe krul legden de 0-5 eindstand vast. Forfaitscore. Met 16 goals in 3 matchen stoomt City lekker door. Voor het eerst sinds 1958-59 (Blackburn) won een team in de hoogste klasse drie wedstrijden op rij met meer dan vijf goals verschil - City won met 5-0 van Liverpool en 6-0 van Watford.



Bij City was er nog geen plaats voor Vincent Kompany in de kern. De aanvoerder traint al meer dan een week probleemloos mee na een kuitblessure, maar Guardiola houdt hem in de wachtkamer. De Duivel staat ondertussen al meer dan drie weken aan de kant. Crystal Palace blijft helemaal onderin met 0 punten en 0 goals in 540 minuten. Christian Benteke viel in de tweede helft geblesseerd uit. © afp. © afp.