Tottenham betaalt onnodig bibbergeld tegen West Ham, maar Spurs herhalen wel kunststukje van 26 jaar geleden

Van het seizoen 1991-1992 was het geleden dat Tottenham nog eens zijn eerste drie uitwedstrijden had gewonnen in de Premier League. Maar nu kan het seizoen 2017-2018 ook aan dat lijstje worden toegevoegd. Na Newcastle en Everton ging vanmiddag immers ook stadsgenoot West Ham voor de bijl: 2-3. Kane was andermaal de grote man bij de Spurs met twee goals, al moesten de Spurs in het slot toch nog even bibberen.

© getty. © reuters. Tottenham had na vijf speeldagen nog een perfect rapport buitenshuis en daar wilde stadsgenoot duidelijk verandering in brengen. De bubbels in het Londen Stadium waren nog niet allemaal verdwenen of Arnautovic kon al een eerste keer de achterlijn halen, maar Aurier stond op de juiste plaats om het gevaar te keren.



West Ham drukte door en Tottenham miste vooral rust aan de bal. Lees: de Spurs misten Mousa Dembele. De Rode Duivel stond niet op het wedstrijdblad -een enkelblessure speelde de middenvelder parten- en zonder hem kende Tottenham een lastig wedstrijdbegin. Maar gaandeweg ging het verschroeiende tempo van de 'Hammers' wel wat liggen.



Kane en Dele, toch de mannen van wie het doorgaans moet komen bij de Spurs, waren het grootste deel van de eerste periode onzichtbaar. In de tang bij de bonkige West Ham-verdedigers. Maar het waren wel de twee Britten die de Spurs met een gevleide 0-2 naar de kleedkamers stuurden. Kane raakte de bal twee keer in de zestien van de thuisploeg, maar daardoor moest Hart zich wel twee keer omdraaien. Dele zorgde twee keer voor de assist, zij het bij de 0-2 met een afgeweerd schot. Lees ook LIVE: Alderweireld bereikt knappe mijlpaal in derby, zorgen om Dembele

