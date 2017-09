Premier League dit weekend: comeback 38 voor Kompany, 450 minuten zonder goal, de spieren van Musonda

Door: Kristof Terreur

Een lichte kuitblessure van één à twee dagen bleek er uiteindelijk één van drie weken. Maar niet getreurd, Vincent Kompany traint ondertussen alweer een week mee. Telt u nog mee: hij is zo goed als klaar voor comeback 38 bij Manchester City. Morgen al tegen Crystal Palace? Hier kijkt onze man in Engeland, Kristof Terreur, dit weekend naar uit. Hoelang blijft rode lantaarn Crystal Palace nog zonder goals en zonder punten?

De kuiten van Kompany Lachen kan hij nog. Zelfs nu hij langer aan de kant stond dan verwacht. Dokters zonder diploma schreeuwen graag vanachter hun computer of smartphone dat Vincent Kompany maar beter kan stoppen met voetballen - ziekte van deze tijd: opinie zonder kennis van zaken. Bij Manchester City maken ze zich immers minder zorgen. Kompany's problemen zijn immers niet ongeneesbaar, laat staan carrièrebedreigend. Zijn kuiten zullen altijd kwetsbaar blijven, maar met de juiste begeleiding moet hij nog jaren mee kunnen. Hervallen zal hij nog een aantal keer, maar met preventieve oefeningen, osteopathie en onder andere een aangepast dieet kan veel erger voorkomen worden. Door hem in te tomen ook. De vele littekens in zijn lichaam heeft hij aan zichzelf te wijten: zichzelf forceren in de revalidatiezaal om er toch zo snel mogelijk weer te staan. Hij voetbalt toch zo graag. Sinds de interland tegen Gibraltar speelde Kompany geen minuut meer voor City. Een trap op de knie/kuit bleek ernstiger dan eerst ingeschat. Eén à twee dagen werden er uiteindelijk 22. Morgen tegen Crystal Palace maakt hij normaal gezien weer zijn opwachting in de kern van Guardiola.

De droogte van Benteke 450 minuten zonder doelpunten en zonder punten. Crystal Palace zit in een sukkelstraatje (zonder eind). The Eagles, vleugellam. Zijn eerste trainer, Frank De Boer, is al weg. Nu is het aan ex-Engels bondscoach Roy Hodgson om de ploeg weer op de rails te krijgen. Zijn Belgische spits in de eerste plaats. Christian Benteke zit niet meteen in een flow. Big Ben luidt niet meer. De Rode Duivel is een speler met het lichaam van een beer, maar zijn zelfvertrouwen verdampt snel. Wanneer hij zich geen 100 procent voelt binnen een club, wringt hij de simpelste mogelijkheden de nek om. Benteke (26) heeft al meer doelpuntenloze periodes gehad in Engeland. Aanvaller van alles of niets. Periodes waarin alle ballen simpel binnenvliegen, worden afgewisseld met droogtes. Zijn loopacties zijn dan niet goed. In de lucht is hij dan niet meer dominant en in de zone van de waarheid wil het dan ook niet meer lukken. Hodgson heeft oplapwerk. Schouderklopjes kunnen helpen. Alleen de tegenstand de komende weken is niet van de minste: Man City, Man United, Chelsea. Op naar een 0 op 24? © photo news.

De spieren van Musonda Eerste basisplaats, eerste doelpunt, maar de weg voor Charly Musonda is nog lang bij Chelsea. Zelfs op zijn twintigste. Te lang was hij een wonderkind, gestockeerd in het magazijn van een talentenfabriek in Zuidoost-Londen. Met '17' op zijn rug is hij niet langer een nummer meer bij Chelsea, maar toch. Te midden van de euforie is realisme op zijn plaats. Mogelijk belandt hij dit weekend gewoon weer in de tribune. "Ik verwacht zelfs niet dat ik alle League Cup-wedstrijden zal spelen", zegt hij. "Elke mogelijkheid die ik krijg, zal ik proberen te grijpen. Ik heb tijd. En geduld." Met mate, moet daaraan worden toegevoegd. Conte ziet wereldklassepotentieel in Musonda, op voorwaarde dat die zijn lichaam pimpt. Sinds januari van dit jaar volgt de 'magere spriet' - copyright Conte - een speciaal programma om zich aan te sterken. Het effect is nog niet helemaal zichtbaar: spillebeentjes, relatief tenger bovenlichaam. "Elke dag na de training eet ik samen met Eden Hazard. Hij helpt me enorm. Hij zegt me ook dat ik meer tijd in de gym moet doorbrengen. Ik weet dat ik meer spieren moet kweken. De Premier League is erg fysiek. Je hebt techniek nodig, maar ook body." En geluk. Veel geluk. © photo news.

De hoge vlucht van de Magpies Elektriciteit hangt er niet echt meer in de lucht. Misschien dat het voetbal de connecties herstelt. Ooit was St. James' Park één van de meest sfeervolle stadions in Engeland. Het publiek kan er nog altijd stevig tekeer gaan, maar niet meer continu. Spijtig. Nochtans heeft de nieuwkomer in de Premier League zijn start niet gemist. Mits winst tegen die andere promovendus, Brighton, blijven de Magpies - de eksters - in het spoor van de top twee. Een onverwacht hoge vlucht. In de aanloop naar het seizoen ging er geen dag voorbij dat coach Rafa Benítez zijn beklag niet deed over het uitblijven van versterking. Zijn Belgische connectie kent veel ups-and-downs. Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) is na een moeilijk tweede seizoen weer basisspeler. Woelwater Aleksandar Mitrovic zat een schorsing uit voor een elleboog. Ook hij is niet onbetwist. Matz Sels werd met pek en veren naar Anderlecht verbannen. © getty.

De klaagzang van Klopp Het defensief gestuntel van zijn team maakt hem naar eigen zeggen ziek. Dinsdag, in de League Cup tegen Leicester, was het nog maar eens prijs. "Het draait niet om 'niet weten', wel om 'niet uitvoeren wat er wordt gevraagd'", zei hij. Verdedigende problemen zijn een rode draad doorheen zijn regeerperiode bij Liverpool. De vele wijzigingen achterin, ook de rotatie met de keepers, helpen niet. "De goede start van beide Manchesterclubs heeft meer druk bij ons gelegd", zegt Klopp. In zijn derde seizoen wordt er van hem meer verwacht dan enkel een plaats bij de eerste vier. Bij nieuw puntenverlies op Leicester zoomt de camera dit weekend ongetwijfeld op de trainer in. © afp.

Iemand Joske gezien? De Gouden Schoen blinkt nog niet. Een invalbeurt van 10 minuten. Eentje van 15. En 105 minuten in de League Cup tegen Bournemouth. De aanpassing van José Izquierdo aan de Premier League loopt zoals verwacht. Stroef. De recordaanwinst van Brighton zal niet de eerste zijn, ook niet de laatste. Zonder goeie basis in de voorbereiding wordt het moeilijk. "Daniels en Knockaert presteerden zo goed dat ik geen enkele reden zag om hen te vervangen", zegt coach Chris Hughton. Heeft de levendige match tegen Bournemouth (1-0 verlies) hem op andere gedachten gebracht? © photo news.