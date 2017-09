Het supporterslied rond Lukaku dat de gemoederen beroert in Engeland

YP

19/09/17 - 07u32 Bron: The Times

Racistische stereotypes hebben in geen geval een plaats in het voetbal en in de gemeenschap - zelfs al is het de bedoeling de speler ermee te bejubelen Een woordvoerder van 'Kick it Out' © photo news.

Een kleine week geleden zag u hier al hoe de fans van Manchester United hun nieuwe goalgetter Romelu Lukaku bedachten met een nieuw supporterslied. Het lied is gebaseerd op 'Made of Stone' van The Stone Roses en ook al is het allemaal ludiek bedoeld, toch zorgen de gezangen voor ophef over het kanaal. Zo heeft een woordvoerder van 'Kick it Out', een organisatie die zich inzet om racisme en discriminatie te weren uit het voetbal, zijn ongenoegen geuit bij de Britse kwaliteitskrant The Times. Niet in het minst omdat het lied afgelopen weekend tegen Everton opnieuw van de tribunes van Old Trafford rolde.



"Racistische stereotypes hebben in geen geval een plaats in het voetbal en in de gemeenschap - zelfs al is het de bedoeling de speler ermee te bejubelen. We hebben erover contact opgenomen met Manchester United en we zullen samen met de club en de Engelse voetbalbond er alles aan doen om dit probleem zo vlot mogelijk te behandelen", aldus de woordvoerder.