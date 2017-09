Pogba drie maanden out? - Ook Carvajal verlengt bij Real Madrid

YP

17/09/17 - 17u41 Bron: Belga

© epa.

Manchester United zou tot drie maanden niet kunnen rekenen op de Franse middenvelder Paul Pogba, die dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Bazel een hamstringblessure opliep. Dat schrijft The Sunday Times vandaag op basis van een "goed geïnformeerde bron" binnen Manchester United.

© getty. © epa.

Volgens de Britse krant liep de 24-jarige Pogba behalve een scheurtje in zijn hamstring ook een peeskwetsuur op. "De blessure is heel ernstig. Dit is niet normaal voor een speler die ons trainingsprogramma respecteert", citeert The Sunday Times zijn bron. De medische staf van de Red Devils vermoedt dat de oorzaak van de blessure bij een te intensief persoonlijk trainingsschema ligt.



Coach José Mourinho had woensdag al aangegeven dat Pogba "meerdere weken" buiten strijd zou zijn. Als de informatie waarop The Sunday Times de hand kon leggen klopt, mist de recordtransfer van Manchester United de rest van de groepsfase van de Champions League. Ook de Premier League-toppers tegen Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal en Manchester City gaan aan zijn neus voorbij.



Frankrijk kon door een schorsing sowieso geen beroep doen op Pogba voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (7 oktober), maar de thuismatch tegen Wit-Rusland lijkt de Franse middenvelder zo ook te missen.



De blessure van Pogba is wel goed nieuws voor Marouane Fellaini. De Rode Duivel startte de voorbije weken steeds op de bank bij Manchester United, maar lijkt na zijn puike prestatie tegen Bazel de plaats van Pogba in de basiself in te zullen nemen. Op de persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Everton, de ex-club van Fellaini, betuigde Mourinho opnieuw zijn lof voor 'Big Fella'. "Ik vond altijd al dat Marouane een speler is met bijzondere kwaliteiten. Zulke spelers hebben een plaats in mijn ploeg", zei The Special One gisteren. Dinsdag werd Fellaini met een doelpunt en een assist tegen Bazel (3-0) uitgeroepen tot matchwinnaar.