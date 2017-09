Ex-goalgetter ManU: "Lukaku zal moeilijke momenten beleven. Maar Mourinho is de juiste begeleider"

Jesse van de Woestijne

Met zes goals in evenveel duels is Romelu Lukaku (24) goed op weg om de torenhoge verwachtingen bij Manchester United in te lossen. Ruud van Nistelrooy, de Nederlandse ex-goalgetter van United, is alvast onder de indruk.

© getty. 84 miljoen euro legde United deze zomer neer voor Lukaku. Bij zulke bedragen lig je meteen onder een vergrootglas, weet Van Nistelrooy, voor wie de club in 2001 ruim 30 miljoen euro betaalde - toen een recordbedrag in de Premier League. "Vooral in de eerste duels hangt dat prijskaartje als een molensteen om je nek. Als je niet scoort, zullen mensen daar meteen over beginnen. Maar Lukaku maakt ze wel en ik weet zeker dat hij er mee door zal gaan."



Van Nistelrooy vindt dat Lukaku als speler op hem lijkt. "Lukaku is een echte nummer 9, net als ik ooit was. Je zou ons nooit op de vleugel opstellen. We zijn hetzelfde type speler: slim bewegen achter de verdediging, gevaarlijk in de box en sterk aan de bal", zegt de huidige spitsentrainer van PSV. Hij scoorde in 219 duels 150 keer voor Man United. Lees ook 15 goals in 3 matchen: Man City en De Bruyne halen opnieuw de sloopkogel boven (0-6)

Lukaku: "Ik 165 miljoen waard? No comment. No comment. No comment"



