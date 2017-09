15 goals in 3 matchen: Man City en De Bruyne halen opnieuw de sloopkogel boven (0-6)

Kristof Terreur in Watford

De sloopkraan vernietigt lustig door. Met Kevin De Bruyne een helft aan het stuur. Na de 5-0 tegen Liverpool en de 0-4 bij Feyenoord maakte Manchester City nu ook Watford met de grond gelijk: 0-6. Met een helpende hand van de grensrechters, moet gezegd, maar City had ook zonder gekund. Zo groot was de overmacht. Sergio Agüero, met een hattrick, was de grote held.

Sergio Agüero stond nipt buitenspel. Het deed niets af van de kwaliteit van de vrijschop van Kevin De Bruyne. Eén op de plastron. Even strelen volstond voor Agüero. Assist nummer 30 voor de Rode Duivel in de Premier League. Sinds zijn debuut in de Engelse topklasse, twee jaar en 5 dagen geleden, doet niemand beter. Koning, maar nog zonder kroon - zijn eerste grote prijs in het shirt van City moet hij nog winnen. De sloopkogel van de Bruyne had zijn schade aangericht. Na die opener walste City op en over Watford. Christian Kabasele, in de basis bij de thuisploeg, viel mee omver. Sergio Agüero, na goed werk van Gabriel Jesus, en de omgekeerde combinatie, met Jesus ook in buitenspel, deden de rest.



Vooruit over Watford, remmen, nog een keer achteruit erover. Het leek zo simpel allemaal voor City. Kevin De Bruyne leunde achterover op zijn zetel en zag dat goed was. Nadat hij een halfuur lang de richting had bepaald mochten anderen aan het stuur. Andere ervaren en goeie chauffeurs in overvloed: David Silva, Raheem Sterling, Agüero, Jesus - Bernardo Silva en Leroy Sané op de bank. Agüero lukte zijn hattrick. De Argentijn is niet de meest werklustige, maar wel dodelijk in de box. Een efficiëntere spits hadden ze nooit in de Premier League - Harry Kane en ook Lukaku hebben nog heel wat inhaalwerk voor de boeg. Sterling legde vanop de stip de 0-6 eindstand vast. Watford vernederd. Het tweede statement op rij. Na een jaar intensief trainen op zijn specifieke manier van voetballen en een extra investering van 250 miljoen in de kern lijkt het elftal van Pep Guardiola eindelijk op de rails te staan. Een luxesloopmachine met gouden kogels.