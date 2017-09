Spurs blijven steken op 0-0 - Benteke lijdt vijfde nederlaag op rij - Depoitre verzilvert basisplaats met doelpunt

Bewerkt door: XC

16/09/17 - 20u45 Bron: Belga

© photo news.

Crystal Palace heeft op de vijfde speeldag van de Premier League een vijfde nederlaag geleden. De Londenaars, met Christian Benteke 90 minuten in de spits, verloren in eigen huis met 0-1 van Southampton.

Southampton take the points on Roy Hodgson's first game in charge. pic.twitter.com/wwIdxdzh6F

Laurent Depoitre stond vandaag in de Premier League voor het eerst in de basis bij Huddersfield Town, dat het opnam tegen Leicester City. De aanvaller zorgde meteen voor zijn eerste doelpunt, maar zag dat zijn team toch een 1-1 gelijkspel moest toestaan.



Depoitre bedankte coach David Wagner meteen voor het vertrouwen met zijn eerste Premier League-doelpunt net na de rust (46.). Hij schudde knap zijn mannetje af en trapte binnen vanop twaalf meter. Jamie Vardy (50.) maakte iets later de 1-1 met een strafschop.



Simon Mignolet nam zijn plaats onder de lat bij Liverpool terug in tegen Burnley, waar Steven Defour mocht starten. Scott Arfield (26.) bracht de bezoekers op voorsprong, maar vier minuten later maakte Mohamed Salah al gelijk. Defour ging net voor tijd naar de kant.



Nacer Chadli kampt nog altijd met een dijblessure en zat niet in de selectie van West Bromwich. Ook Zinho Vanheusden kwam bij Inter Milaan niet tot spelen op verplaatsing bij Crotone, maar zat wel op de bank. Het werd 0-2 na doelpunten van Milan Skriniar (82.) en Ivan Perisic (92.), ex-Club Brugge.



De demonstratie van Manchester City tegen Watford kan u dankzij onze man in Engeland HIER lezen!