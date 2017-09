Lukaku: "Ik 165 miljoen waard? No comment. No comment. No comment"

Kristof Terreur in Engeland

Hij schraapt de keel. "No comment." Tot drie keer toe. Zelfs in tijden van euforie en zes goals in zes matchen doet Romelu Lukaku (24) geen straffe uitspraken. Ook niet als hem wordt gevraagd of hij in de huidige markt 165 miljoen euro waard zou zijn. 'The Hulk' kent zijn plaats.

Rooney

José Mourinho is ook tevreden. 'The Special One' laat zich zelden meeslepen in overdreven euforie. "Zijn aantal goals? Denk ik niet aan. Ik vel geen oordeel op basis van de cijfers", zei hij op zijn persconferentie, die voor bijna de helft over Lukaku ging - zijn ex-club Everton komt zondag immers op bezoek. Engelse media die lange epistels over Wayne Rooney in gedachten hadden, kwamen van een kale reis terug. Liever sprak Mourinho niet te veel over de terugkeer van een legende naar Old Trafford. "Of Lukaku hier kan bereiken wat hij hier voor mekaar kreeg - topschutter aller tijden worden? Wayne kwam veel vroeger naar de club. Hij voetbalde tien jaar lang in een andere Premier League, waar het simpeler was om goals te maken. Het verschil tussen de topteams en de rest was groter. Nu is het ook defensiever en moeilijker." Daar valt over te twisten. Over Lukaku zei hij nog: "Hij doet het goed, het team doet het goed. Er is een goeie band tussen de rest van het elftal en hij, maar er is nog ruimte voor verbetering. De relatie is nog pril, maar ik ben content. Kijk, hij is op het juiste moment naar hier gekomen. Hij heeft zich makkelijk geïntegreerd in de groep. Alleen maar positief. Hij is niet alleen dé spits, maar een spits is erg belangrijk voor een team. Vorig seizoen hadden we twee derde van het seizoen een goeie aanvaller, maar dat volstond niet om mee te doen voor de titel. Aan de spits alleen ligt dat niet. Romelu heeft een beter team rond zich dan Zlatan. Het is nog maar het tweede jaar onder mij, maar Romelu verdient krediet. Voor de manier waarop hij speelt. Voor zijn toegewijdheid. We kunnen niet gelukkiger zijn met hem."



Zelf probeert Lukaku niet te snel te zweven. Geen boude uitspraken. Ook niet in interviews. BT Sport probeerde hem te ontfutselen wat hij vond van de quote van Mourinho, die beweerde dat Lukaku, na de transfer van Neymar, 165 miljoen zou hebben gekost in plaats van de 85 die United aan Everton betaalde. De keel schrapend: "No comment. No comment. No comment. Iedereen spreekt over Man United. Over het aantal goals. Dat wij nu favoriet zijn voor de titel. Ik zeg: voeten op de grond. Wij praten op het eind van het seizoen." Tot dan doen de voeten het werk.