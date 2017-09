Kompany traint weer na twee weken overlast, Hazard bijna 100 procent fit

Kristof Terreur

15/09/17 - 14u50 Bron: HLNinEngeland

© getty.

De kuitkwetsuur is bijna geheeld. Vincent Kompany hervatte vandaag de training bij Manchester City. "Over een paar dagen kan hij weer spelen", zegt Pep Guardiola.

Ernstig was het niet. Watford morgen komt nog te vroeg, maar Pep Guardiola verwacht Vincent Kompany volgende week terug. Zijn aanvoerder stond uiteindelijk twee weken aan de kant met lichte overlast aan de kuit. Een blessure die hij opliep in de interland tegen Gibraltar. "Hij is sinds vandaag terug", zei Guardiola. "Ik denk dat hij de komende week weer zal kunnen spelen. We zijn oke."



Eden Hazard is bijna 100 procent fit volgens Antonio Conte. "Ons geduld werpt zijn vruchten af", zei de coach van Chelsea. "Hij staat er dichtbij. Maar: ik moet de juiste beslissingen nemen in het belang van het team en in het belang van de spelers." Hazard stond sinds zijn wederoptreden bij de Rode Duivels nog geen enkele keer aan de aftrap bij Chelsea.