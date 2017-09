Klopp over de rotatie met 'nummer 1' Mignolet: "Ik zal het nog doen"

Kristof Terreur

15/09/17 - 14u33 Bron: HLNinEngeland

© epa.

Daar is Simon Mignolet weer. Tegen Burnley staat hij morgen gewoon tussen de palen. Jurgen Klopp houdt vast aan zijn rotatiesysteem. Woensdag in de Champions League kreeg back-up Karius zijn kans. Klopp met een glimlach: "Niemand stapte mijn kantoor binnen en zei: boss, je bent een *piep* of whatever. Ik zal blijven wisselen, maar Simon blijft mijn nummer één."