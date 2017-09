Onze man in Engeland: "#FreeHazardinho: Hazard is klaar om te toveren"

Kristof Terreur in Engeland

15/09/17 - 11u38

© Instagram Hazard.

video Beiden bouwjaar 1993. Beiden in een race voor de topschutterskroon. Na zijn wapenstilstand in augustus is Tottenhamspits Harry Kane weer helemaal 'on fire'. Twee dubbelpakjes op rij. De inhaalrace op leeftijdsgenoot Romelu Lukaku is ingezet. Kane houdt morgenavond een nieuwe schietoefeningen tegen Swansea. Lukaku - 6 op 6 bij Man United - mag het doen tegen zijn ex-club, Everton. Met of zonder zijn 24 inch. Hier kijkt onze man in Engeland, Kristof Terreur, dit weekend naar uit. Laat Conte dribbelkont Hazard eindelijk los op Arsenal? #freehazardinho

Het eenzame verweer van Kabasele Younes Kaboul is out. Prödl raakt niet tijdig fit. Britos zit een schorsing uit en Cathcart ligt nog tot januari in de lappenmand. Zorgen voor Watfordtrainer Marco Silva. Tegen het aanvallend geweld van Manchester City bouwt hij zijn defensie rond zijn enige beschikbare centrale pion: Christian Kabasele. Na een teleurstellend eerste seizoen, waarin hij meer geblesseerd was dan hem lief was en een trainer die amper in hem geloofde, heeft de ex-Genkspeler zijn basisplaats te pakken. Twee matchen op rij, twee zeges, twee clean-sheets. Voor Roberto Martínez dient er zich straks een extra kandidaat aan. "Hij is een jongen die hard werkt en wil leren", zegt Silva. "We hebben een andere stijl van verdedigen geïntroduceerd dit jaar. Andere ideeën ook. Hij begrijpt die. Hij is een jongen met erg veel voetballende kwaliteiten. En hij kan nog groeien, geloof ik. Hij deed het erg goed in onze laatste wedstrijd en we zullen zien waar het eindigt. Hij moet gewoon voortdoen zoals hij bezig is."

De blos van De Bruyne Zaterdag, in de mixed-zone, van het Etihad Stadion gaf Kevin De Bruyne interviews met de handen in de zakken van zijn trainingsbroek. Een beeld dat herinneringen opriep aan zijn debuut, in de lente van 2009 in Charleroi. Ook toen stond hij daar zo. Zelfs toen een onbeholpen collega hem met de originele binnenkomer verwelkomde: "Awel manneke, uwe kop is zo rood. Pompaf?" Zijn ogen spraken boekdelen, maar De Bruyne behield zijn cool. Bijna tien jaar lopen we mee met de dirigent van Manchester City. En veel is hij niet veranderd. Nog altijd een simpele jongen, ondanks de miljoenen op de bankrekening. Droog, guitig, rechtuit, maar iets minder een chauffageketel - de emoties heeft hij beter onder controle. Nog altijd liever aangever dan doelpuntenmaker. "Goal of assist? Dan kies ik een beslissende pass. Kansen creëren voor anderen. Het gevoel om iemand alleen voor doel af te zonderen geeft me dezelfde voldoening als een doelpunt. Voor 70% procent een goal creëren geeft me een supergevoel."

#FreeHazardinho Zijn trainer, Antonio Conte, blijft uiterst voorzichtig: "Niks forceren, we moeten op onze hoede zijn." Jaja, zal wel. Eden Hazard voelt zich helemaal klaar. Het ongeduld groeit. De jongen wil eindelijk voetballen. Zich vrij voelen. Hij wil de Chelseafans weer entertainen. Vanaf de aftrap, niet als invaller. Gisteren postte Hazard een video op zijn Instagram met zijn goocheltrucs vanop training, op het moment van publicatie al bekeken door meer dan 600.000 fans. Zou hij dat bewust hebben gedaan? Free Hazardinho, de man die Arsenal - zondag de tegenstander- vorig seizoen op een hoopje dribbelde met de mooiste goal uit zijn carrière. Een slalom voor de eeuwigheid. One goal, one front page: 'Hazardinho'. #cfc pic.twitter.com/0u7MI9KGZg — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland)

Harry en de goals Een wonder van een seizoen is hij lang niet meer. Augustus, de maand waarin hij nooit scoort, is voorbij en dus is Harry Kane aan zijn inhaalrace begonnen. De Engelsman is op dit moment één van de meest efficiënte spitsen in de wereld. Klaar voor een strijd met onder andere Romelu Lukaku voor de topschutterskroon in de Premier League. Twee jongens van 24, met de wereld aan hun voeten. Kane legde er de voorbije weken drie dubbelpakjes in: twee goals met Engeland tegen Malta, twee met Tottenham tegen Everton en twee in de Champions League tegen Dortmund. Morgenavond houdt hij een nieuwe schietoefening tegen Swansea. Op naar een hat-trick?

De 24 inch van Lukaku De ene keurt het af als puberaal, de andere lacht zich een breuk. De nieuwe hilarische Romelu Lukaku song, die een aantal Man Unitedfans dinsdag tegen Basel lanceerden, gaat viraal. Op Old Trafford sloeg het liedje, met verwijzing naar de '24 inch' (61 centimeter) tussen zijn benen, nog niet aan, maar het internet heeft het alvast een duwtje gegeven. Galmt het deuntje van the Stone Roses met twee aangebrande zinnen straks tegen ex-club Everton door het hele stadion: Scoooorrrriiingg all our goals, bellend by his toes?" Juichen zal Lukaku alvast niet als hij zijn zevende in zeven matchen maakt. SPOTTED: Man United fans new chant for Romelu Lukaku. ¿¿¿ pic.twitter.com/oeFcVk8cth — SPORF (@Sporf)