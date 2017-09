Mané blijft drie duels geschorst voor trap in gezicht van City-doelman

Bewerkt door: MH

12/09/17

Mané ging afgelopen weekend met de studs vol door in het gezicht van City-doelman Ederson © reuters.

Aanvaller Sadio Mané van Liverpool blijft drie duels geschorst. De Engelse club heeft het beroep tegen de straf voor de 25-jarige Senegalees verloren.

Mané kreeg zaterdag rood voor een trap in het gezicht van keeper Ederson van Manchester City. Hij kwam met hoog opgeheven been inzetten bij de Braziliaan, die op de brancard van het veld moest. Liverpool verloor de wedstrijd met 5-0.



De club van trainer Jürgen Klopp vond nadien een schorsing van drie duels voor Mané te gortig. Een onafhankelijke beroepscommissie verwierp echter het protest na een hoorzitting. De schade voor Ederson viel mee. Hij kan morgen in De Kuip meedoen tegen Feyenoord in de Champions League.