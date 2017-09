Defour wint met Burnley tegen Crystal Palace, dat achterblijft met 0 op 12

Bewerkt door: XC

10/09/17 - 16u54 Bron: Belga

De club van Benteke bleef weer met lege handen achter. © getty.

Burnley heeft op de vierde speeldag in de Premier League een zuinig thuiszege geboekt. Het klopte Crystal Palace met 1-0.



Wood (3.) zette al vroeg in de partij de eindstand op het bord. Steven Defour werd bij de thuisploeg na 82 minuten naar de kant gehaald, terwijl aan de overkant Christian Benteke de hele match op het veld bleef.



Burnley staat met zeven punten in de subtop. Palace heeft zijn competitiestart daarentegen volledig gemist. Het team van trainer Frank de Boer kon nog geen punten pakken en kwam dit seizoen bovendien nog niet tot scoren.