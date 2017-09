Guardiola over zijn meester in ruimte en tijd, Kevin De Bruyne: "Pffff ... Hij is zo slim"

Kristof Terreur in Manchester

10/09/17 - 23u30 Bron: HLNinEngeland

© afp.

Ooit, in zijn tijd bij Barcelona, omschreef Pep Guardiola Andres Iniesta als een meester in ruimte en tijd. Bij Manchester City heeft hij er ook zo een. In zijn geometrie en spel met driehoeken is Kevin De Bruyne (26) zijn verbindend lijnstuk. Zijn maestro in fast forward, zoals tegen Liverpool: snel en direct.

Vroeg in de tweede helft riep Pep Guardiola zijn regisseur tot twee keer toe bij hem. Twee opgestoken vingers bewogen van voor, naar achter, van links naar rechts. Kevin De Bruyne luisterde aandachtig naar zijn kwebbelende trainer en knikte. Slechts een fractie had hij nodig op te begrijpen wat die bedoelde. Een kleine tactische omzetting die hij meteen vertaalde naar zijn ploegmaats. Guardiola zag dat het goed was. Hij blies de wangen bol en bewoog het hoofd goedkeurend naar voren. Hij weet wat hij aan De Bruyne heeft. In een jaar onder zijn vleugels is de Rode Duivel uitgegroeid tot de speler die hij voor ogen had. Een silhouet dat zijn trainer naar zijn hand heeft gekneed. Hij kanaliseert de negatieve energie beter: het klagerige is er zo goed als uit. De tactische discipline staat helemaal op punt. En op het veld is hij meer leider geworden. Rustbrenger met de voeten, brandjesblusser met de mond. Het ideale verlengstuk van Guardiola, waar hij hem ook zet: op de flank, in een defensieve rol, of zoals zaterdag tegen Liverpool, een paar meter hoger. Een speler met wie hij naar hartenlust schuiven kan, zonder dat hij aan kwaliteit inboet. Verbindend lijnstuk in elke driehoek, het principe waarop Guardiola zijn voetbal heeft uitgebouwd. Lees ook Vreselijke botsing overschaduwt glansprestatie van regisseur De Bruyne, goed voor 2 assists



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © reuters. © getty.

In de conferentieruimte van het Etihad Stadion blies Guardiola bewonderend toen hem werd gevraagd naar De Bruyne's prestatie. "Kevin is pffffff", zei Guardiola. "De dimensie die die gast heeft... Ongelooflijk. Ik zag hem in Wolfsburg, in Duitsland. Hij had die kwaliteit, die toewijding zonder de bal, die leergierigheid, die intelligentie - hij is zo slim. (knipt met de vingers) Hij heeft maar één instructie nodig om te weten wat gedaan. Zo snel. Hij produceert een enorm hoog aantal passes en assists. Hij is snel. (wijst naar de ogen) Hij ziet de ruimte beter en sneller dan om het even wie. Hij is goed met de bal aan de voet. Zijn loopwerk is goed. Hij valt de ruimtes goed aan. Hij is een complete speler. Hij is hier graag. Wij zijn een lucky team, een gelukkige club omdat Kevin bij ons speelt. Dit seizoen is zijn gemoed ook erg goed - daar zit het geluk van het vaderschap wellicht veel voor tussen, ik weet het niet. Hij is altijd optimistisch. Eén van onze kapiteins. Ik ben zo blij met zijn prestaties. Niet alleen vandaag, ook de voorbije weken." © afp.