Lukaku blijft goals vrolijk tellen, United blijft steken op gelijkspel

Kristof Terreur in Stoke

9/09/17 - 20u38

© reuters.

Man United verspeelde bij Stoke de eerste punten van het seizoen, maar Romelu Lukaku (24) blijft de doelpunten vrolijk tellen. Vier in vier in de Premier League. Vijf in vijf voor United. Negen in zeven met de interlands erbij. Lukaku is een man van de cijfers. Tegen Stoke City zette hij de carrièreteller op 150. Een mijlpaaltje waar hij trots op is, maar geen eindpunt. Lukaku heeft een ultieme droom: ooit topschutter worden in de Premier League. Hij is aardig op weg.

"Ooit zal het me lukken om topschutter te worden in de Premier League", zei Romelu Lukaku ongeveer een jaar geleden. De ambitie is niet veranderd, de honger niet gestild. Dat hij vorig seizoen in laatste instantie de eer moest laten aan leeftijdsgenoot Harry Kane, nog zo'n 'serial killer', heeft die focus nog verscherpt. In de eerste plaats wil Lukaku natuurlijk prijzen winnen met zijn club, maar eergevoelig als hij is, heeft hij ook zijn persoonlijke doelen. De eerste Belgische topscorer worden in de Engelse topklasse is er daar een van. Is het niet dit jaar, dan wel het volgende. Hij zit nu bij een club waar hij het waar kan maken. Dominanter voetbal, meer mogelijkheden. Vanavond in Stoke-on-Trent zette hij zijn teller in de Premier League op vier. Louis Saha, Robin van Persie en Zlatan Ibrahimovic lukten dezelfde stats. Lukaku's totale balans bij Manchester United staat ondertussen op vijf in vijf matchen. Niemand die nog over zijn prijskaartje klaagt. En zolang hij blijft doen wat van hem verwacht wordt, hoor je niemand nog over zijn gebreken. Hij zal kansen missen, hij zal doelpunten maken. Het leven van een spits.



Man United verspeelde op Stoke zijn eerste punten van het seizoen - het maximum is weg. Lukaku, de hele wedstrijd flirtend met de buitenspelval, speelde niet zijn meest gelukkige match voor United, maar trapte na rust toch de 1-2 binnen. Mkhitaryan, de assistkoning in de Premier League, speelde slim tussendoor. Bij zijn eerste poging stuitte hij nog op Butland, maar in de herneming was hij er snel bij om de bal in het lege doel te deponeren. De 150ste uit zijn carrière. Op zijn vierentwintigste gaat het nog altijd snel. Zijn penaltymisser, twee weken geleden, tegen Leicester is ondertussen iedereen vergeten. Een ontgoocheling die hij uitwiste met een hattrick tegen dwerg Gibraltar, de beslissende treffer tegen Griekenland en die ene tegen Stoke. Back on track. Hij zit op het juiste spoor. Die ene deviatie die over doel belandde bij een 2-2 was moeilijker dan ze leek.



Meer dan een punt leverde de treffer van Lukaku dus niet op. Eric-Maxim Choupo-Moting ontfutselde eigenhandig United de twee punten met evenveel goals. De in Duitsland geboren Kameroener kwam deze zomer over van Schalke 04.