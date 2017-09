Tottenham dankt Kane in simpele zege op veld van Everton - Courtois veroorzaakt strafschop, maar Chelsea wint in Leicester

MH

9/09/17 - 17u53

Harry Kane scoorde twee keer voor Tottenham © getty.

Het blijft een vreemd gegeven. Harry Kane: doelpuntenloos in augustus, scorend aan de lopende band in september. In de kwalificatiematchen met Engeland was 'Hurricane' al trefzeker, vandaag zorgde hij met twee goals voor een afgetekende zege van Tottenham - waar Alderweireld en Vertonghen in de basis stonden - op het veld van Everton: 0-3. Thibaut Courtois veroorzaakte dan weer een strafschop het veld van Leicester, maar Chelsea won wel met 1-2.