Na nieuwe blessure Kompany: Guardiola triest, maar niet boos op Martínez

Door: Kristof Terreur

8/09/17 - 23u30

© reuters.

"Links of rechts. Eén van de twee in ieder geval." Pep Guardiola wist niet welke kuit Vincent Kompany nu juist parten speelt. Doet er ook weinig toe. Vandaag komt hij niet in actie tegen Liverpool.

"I'm sad. Ik ben triest." Zijn gezicht vertelde hetzelfde verhaal. Gelukkig is Pep Guardiola niet dat hij zijn aanvoerder weer kwijt is - al is het maar voor één wedstrijd. Liever heeft hij hem fit.



"Vincent heeft een enorme inspanning gedaan. Onze kine's en dokters hebben hem goed verzorgd. De laatste zeven, acht, negen matchen van vorig seizoen speelde hij telkens 90 minuten, zonder probleem. Deze jaargang hetzelfde. Wij werkten hard om hem fit te houden: hij speelde drie matchen op rij. En ja nu, op het moment dat er drie matchen per week aankomen, valt hij uit." Aan een reeks van elf matchen op rij bij City komt vandaag een eind. Kompany onderging nog extra testen, maar de kern haalt hij niet. Dat risico nemen de dokters van City niet.



Guardiola verwijt de Belgische bond niets. Kompany incasseerde tegen Gibraltar een trap, verbeet de pijn en speelde door. Daardoor forceerde hij de kuit. Daags voor Griekenland gaf hij aan niet te kunnen spelen. Hij kon zich onvoldoende afzetten met zijn pijnlijke been. Een kwetsuur die er toen één van een paar dagen werd genoemd, is er één van meer dan een week geworden.



Guardiola: "Zoiets verwacht je niet. Ik ga er ook de volgende keer niet met Roberto Martínez over praten. Ik zeg hem niet wat te doen. Heeft geen zin. Het was gewoon een ongelukkige situatie. Vincent was fit. Het was een gemakkelijke match. Je kan blessures moeilijk inschatten. Het is spijtig voor hem, spijtig voor ons, want Vincent helpt ons goed met de lange bal. Hij is een speciale speler, onze captain. Om velerlei reden is hij zo belangrijk. Je zag de resultaten ook in het laatste deel van vorig seizoen. Ook die voorbereiding tegen Real en Spurs. Maar wat kunnen we eraan doen?"