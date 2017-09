Daar zijn de wespen van Jurgen Klopp

Door: Kristof Terreur

De orkaan doorstaan. Daar draait het zaterdagmiddag in het Etihad Stadion om. Jurgen Klopp brengt zijn reputatie mee. In de topper blaast hij harder dan ooit. 22 topmatchen gespeeld in de Premier League, amper eentje verloren. Het miljoenenelftal van Pep Guardiola staat voor zijn ultieme stresstest. Zonder Kompany wellicht. Hier kijkt onze man in Engeland, Kristof Terreur, dit weekend naar uit.

De wespen van Klopp

Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Gigi Wijnaldum, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Emre Can, Daniel Sturridge. Door de internationale break was de voorbereiding korter dan normaal. Maar wees maar zeker dat Jurgen Klopp zijn nest middenvelders en aanvallers vandaag en morgen nog eens flink door mekaar schudt. Verbaal vooral. In toppers krijgt de charismatische, doch tegelijk ook mysterieuze Duitser zijn spelers altijd dat beetje agressiever. Als wespen in de zomer rond een glas limonade. Het is geen toeval dat Klopp een reputatie met zich meedraagt: hij verloor nog maar één topmatch in de Premier League. In die wedstrijden komt zijn 'gegenpressing' ook het best tot zijn recht. Niemand die er een antwoord op vindt. Ook Pep Guardiola voorlopig niet. Aanvallend kan die met Sergio Agüero, Gabriel Jesus, David Silva, Bernardo Silva, Leroy Sané en Kevin De Bruyne heel wat geweld opstellen, maar kunnen zijn middenveld en verdediging op tegen het gebeuk van 'The Reds'? Sowieso is het een match waarvoor je op het puntje van je stoel gaat zitten. Hopelijk lost ze die hoge verwachtingen ook in. Mignolet staat bij Liverpool weer tussen de palen. De Bruyne start bij City. Kompany is een twijfelgeval. Lees ook

De pruillip van Sánchez

Een gemiste wenstransfer naar Manchester City, vernietigende kritiek in eigen land en mogelijk geen WK met Chili, fysiek niet 100 procent top. Alexis Sánchez heeft al betere tijden gekend. "Mentaal is hij sterk genoeg", zegt Arsène Wenger. Vraag is of hij met zijn gedachten nog bij Arsenal zit. Een team van te veel losers, te weinig winnaars in het hoofd van de Chileen. Na een 3 op 9 wordt er vooral naar Özil en hem gekeken. Ook morgen tegen Bournemouth.



Het jokerplezier van Hazard

Aan de aftrap wordt hij nog niet verwacht. Antonio Conte is een trainer die omzichtig omspringt met spelers die terugkomen uit blessure. Daar veranderen de bevredigende prestaties van Hazard tegen Gibraltar en dat kwartier tegen Griekenland weinig aan. De Premier League is van een andere orde, van een ander tempo ook. Zoals Martínez in Athene zal Conte hem wellicht gebruiken als joker. Zou het spelplezier er dan weer zo afstralen? © epa.