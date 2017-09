Alleen Pogba verkoopt meer shirts dan Lukaku en Hazard in Engeland

YP

SportsDirect, de grootste Engelse sportkledijketen, heeft deze week zijn jaarlijkse lijst met de meest populaire voetbaltruitjes bekendgemaakt. Rode Duivels Romelu Lukaku (Manchester United) en Eden Hazard (Chelsea) moeten enkel de Fransman Paul Pogba (Manchester United) laten voorgaan, zo blijkt uit de lijst die in verschillende Engelse media verscheen.

Alexandre Lacazette (Arsenal) en Marcus Rashford (Manchester United) vervolledigen de top vijf. Lionel Messi (FC Barcelona) is op de achtste plaats de eerste speler die niet in de Premier League actief is. Ook Cristiano Ronaldo (15e) en Neymar (18e), sterren van respectievelijk Real Madrid en Paris Saint-Germain, staan in de top 20.



SportsDirect verkoopt echter niet de shirts van alle Premier League-clubs. De truitjes van onder meer Leicester City en Everton ontbreken in hun rekken. Zo staat Wayne Rooney, die deze zomer terugkeerde naar zijn jeugdclub Everton, op de 24e plaats enkel door de verkoop van zijn Manchester United-shirts.



Opvallend, de op 5 juni overleden Cheick Tioté (ex-Anderlecht) staat op de 29e plaats. Supporters van Newcastle United eerden hun voormalige middenvelder door zijn shirt te kopen.