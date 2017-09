Manchester City neemt geen risico met licht kuitletsel: Kompany traint niet mee

Kristof Terreur

7/09/17 - 06u37

© belga.

De kuit is nog geen 100 procent. Grote afwezige op training gisteren bij Manchester City: Vincent Kompany. De dokters nemen geen enkel risico.

Op de video die Man City op zijn YouTubekanaal gooide, was Kompany (31) in de verste verte niet te zien. In de fotogalerij die de clubfotografe in de loop van de avond op de officiële website postte evenmin. Niet alle internationals waren al terug op de Etihad Campus, maar zijn aanvoerder bleef wel degelijk binnen. En dat terwijl Kevin De Bruyne, die zondag tegen Griekenland wel 90 minuten speelde, gewoon vrolijk balletjes trapte met zijn ploegmaats tijdens een sessie waarin vooral kort en snel fysiek werk voorop stond. Op de club heet het dat de kuit van Kompany onvoldoende was hersteld om al voluit te gaan op training. City hoopt hem wel klaar te stomen voor de topper tegen Liverpool, zaterdagmiddag. De medische staf heeft nog twee dagen. Paniek is er nog niet. Kompany's blessure zou niet ernstig zijn, maar bij City nemen ze, gezien zijn voorgeschiedenis, geen enkel risico. Ze nemen rustig de tijd.