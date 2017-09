Liverpool kan een hele tijd niet rekenen op Clyne

MDB

Liverpool en Simon Mignolet zullen het voor een "lange tijd" zonder rechtsachter Nathaniel Clyne moeten doen. Clyne kampt met rugprobleem. De blessure is zo ernstig dat Clyne uit de selectie van Liverpool voor de groepsfase van de Champions League werd gelaten.

De 26-jarige Clyne kwam voor het laatst voor Liverpool in actie in de voorbereiding tegen Tranmere Rovers (12 juli). "Nathaniel werkt hard aan zijn comeback en we volgen zijn progressie van nabij", liet manager Jürgen Klopp op de website van de Reds optekenen. "De realiteit is echter dat het nog een lange tijd zal duren vooraleer hij opnieuw beschikbaar is. Er is mij verteld dat het langer dan enkele weken zal zijn."



Liverpool nam Clyne in de zomer van 2015 voor bijna twintig miljoen euro over van Southampton. Voordien was de 14-voudig Engels international ook al aan de slag bij Crystal Palace. Clyne was in zijn eerste twee seizoenen in Liverpool een vaste waarde op de rechtsachter en kwam tot 93 officiële optredens (en twee goals).