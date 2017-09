"Alderweireld moet een passend contract of een eventuele transfer krijgen"

MDB

4/09/17 - Bron: The Independent

© photo news.

Toby Alderweireld staat op het punt om een contractverlenging te tekenen. Tenminste als Tottenham met zijn voorwaarden akkoord gaat. Anders kan de Belgische verdediger een transfer aanvragen volgens zijn makelaar Stijn Francis.

"Als je naar de statistieken van Toby kijkt, zijn die indrukwekkend", vertelt Stijn Francis aan The Independent. "Of hij verdient een toepasselijk contract, of anders moet hij een transfer krijgen", klinkt het duidelijk. De makelaar van de 28-jarige Alderweireld schermt alvast met interesse van andere clubs. "Zeven of acht grote Europese teams tonen interesse in hem. Er zijn dan ook niet veel centrale verdedigers die zoals hem kunnen spelen. Maar die clubs moeten onderhandelen met de voorzitter van Tottenham, Daniel Levy."



Alderweireld droeg gisteren zijn steentje bij in de kwalificatie van de Rode Duivels voor het WK in Rusland en wilde niet al te veel kwijt over een mogelijke transfer. "Ik laat alles over aan mijn vader. We zullen de komende maanden wel zien wat er gebeurt."