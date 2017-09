Özil krijgt het aan de stok met Arsenal-legende: "Stop met zagen en steun ons"

DMM

4/09/17 - 10u35

© epa.

video Arsenal zit met een mindere start opnieuw in de hoek waar de klappen vallen. De Gunners gingen vorige week nog met 4-0 roemloos onderuit in Liverpool en als klap op de vuurpijl heeft vedette Mesut Özil het nu nog eens aan de stok met clubicoon Ian Wright. "Teken een contractverlenging, Mesut, als je jezelf toch zo sterk voelt."

Mesut Özil, momenteel aan het werk bij de Duitse nationale ploeg, gaat zijn laatste contractjaar in bij Arsenal. De Duitse metronoom speelt al vier jaar bij de Gunners en dat was in een lange post op Facebook de hoofdreden om een round-up te maken. De Duitse metronoom ventileerde daarbij ook zijn gedachten over de huidige situatie bij de Londense club en die waren er alvast niet naast. "Ik heb tijdens mijn verblijf in London al heel wat persoonlijke kritiek te verduren gehad. Mensen zeiden dat ik te duur was, te hebzuchtig was en een tekort had aan vechtersmentaliteit. Sommige van die commentaren waren afkomstig van fans die me niet goed kennen, andere kwamen dan weer van oud-spelers. Succesvolle en minder succesvolle ex-voetballers van de club." "Hoewel alle spelers met kritiek moeten omgaan, verwacht ik van clubiconen dat ze zich naar hun status gedragen. Mijn oproep aan hen is dan ook om te stoppen met zagen en eindelijk eens de ploeg te steunen." (Lees hieronder verder)

Wright: "Dit is belachelijk, hij verstopt zich gewoon"

Mochten ze nu nog bovenaan staan in de Premier League, dan had ik hem gelijk gegeven. Maar we hebben het hier wel over een team van voetballers die ver beneden hun kwaliteiten presteert Voormalig club-icoon Ian Wright © AFP.

De uitspraken van Özil vielen niet in goede aarde bij voormalig Arsenal-spits Ian Wright. De ex-international spaarde in een interview bij BCC Radio zijn commentaar op de Duitser niet.



"Dit is lachwekkend. Hij haalt uit naar de clubiconen die zogezegd de ploeg bekritiseren. Maar we hebben ze allemaal nog geprezen met de winst in de FA Cup. Ik heb Mesut zo vaak verdedigd, maar dit is belachelijk."



"Mochten ze nu nog bovenaan staan in de Premier League, dan had ik hem gelijk gegeven. Maar we hebben het hier wel over een team van voetballers die ver beneden hun kwaliteiten presteert. De ploeg komt niet van de grond in de Premier League en dan maken we ons als ex-spelers meer dan terecht zorgen over dit Arsenal. We kijken daarvoor trouwens niet enkel naar het team, maar ook naar de coach en het management."



"Bovendien weet ik eigenlijk ook niet goed op wie hij het gemunt heeft. Is het ikzelf, is het Thierry Henry? Ik weet het niet, maar ik kan wel zeggen dat we er allemaal hetzelfde over denken. Als hij zich dan toch zo sterk voelt, dat hij dan zijn contract verlengt."



"Hij is een vitaal aspect voor het succes van Arsenal, maar hij verstopt zich gewoon achter de hele soap rond Sánchez om straks zelf te kunnen vertrekken met een aflopend contract. Verleng je contract, Mesut en toon je kwaliteiten. We kunnen je toch moeilijk de hemel inprijzen, als je op het veld niet toont wat je waard bent."



Het zit er dus bovenarms op in de Londense gelederen. Het wordt dan ook afwachten welk gelaat de Gunners komende speeldag te voorschijn toveren in het duel tegen Bournemouth. Het woord is dan weer aan Özil en co.