"Rooney opgepakt voor dronken escapade achter het stuur"

1/09/17 - 12u25 Bron: Daily Mail

De Engelse media zijn het zeker. Wayne Rooney is afgelopen nacht in aanvaring gekomen met de politie. De Everton-speler zat na een nachtje stappen dronken achter het stuur en mocht even later zijn verhaal doen op het politiebureau.