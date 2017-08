Chelsea vist alwéér achter het net en dat heeft impact op de situatie van Batshuayi

Door: Kristof Terreur

31/08/17 - 14u38 Bron: Bron: HLNinEngeland

Drie keer al ging het mis voor Chelsea deze zomer: Llorente (l), Romelu Lukaku en Oxlade-Chamberlain (r). © afp/photonews/epa.

Het is niet de transferzomer van Chelsea - of er zou op deze 'Deadline Day' nog mooi volk naar Stamford Bridge moeten komen. Maar liefst drie wensspelers van Conte leken op weg naar de 'Blues', alleen om in laatste instantie toch een andere club te prefereren. Een kaakslag voor de kampioen. Ruis op de relatie tussen Conte en de top van Chelsea.

Fernando Llorente (32) tekent dan toch niet op Stamford Bridge. De Spaanse spits van Swansea legt op dit moment medische testen af bij Tottenham. Chelsea stond dicht bij een akkoord met Llorente, wensspits van Conte, maar aarzelde te lang. Daar maakt Spurs handig gebruik van. Payback-time, nadat Chelsea de transfer van de Braziliaan Willian naar White Hart Lane drie seizoenen geleden dwarsboomde. Nieuws dat ook impact heeft op Michy Batshuayi: hij moet bij Chelsea blijven.



Een nieuwe domper voor Chelsea dat eerder deze transferperiode ook al Lukaku (Man United) en Oxlade-Chamberlain (Liverpool) voor zijn neus zag weggeplukt door concurrenten. Batshuayi blijft voorlopig dus tweede aanvaller achter Morata. In de gesprekken tussen Chelsea en Everton over Ross Barkley viel de naam van onze landgenoot, maar een uitleenbeurt is nu helemaal van de baan.



Chelsea doet er vandaag ook alles aan om middenvelder Danny Drinkwater binnen te halen. Een derde bod van een slordige 33 miljoen euro is binnen in het King Power Stadium. Maar of de werkmier van Leicester voldoende is om Conte te paaien, valt ten zeerste te betwijfelen.