Jason Denayer is rond met Galatasaray

MG/KTH

30/08/17 - 18u31

Denayer bij de Rode Duivels vorig jaar. In de laatste selectie van Martínez is er geen plaats voor hem. © photo news.

Jason Denayer gaat opnieuw aan de slag bij de Turkse topclub Galatasaray. De Belgische verdediger en zijn makelaar Jesse De Preter - CEO van Atticus Management - vonden vandaag een mondeling akkoord met de Turken, en ook Manchester City geeft groen licht. Het gaat om een uitleenbeurt voor één seizoen.

Voor Denayer wordt het de tweede keer dat hij in Istanbul aan de slag gaat. Hij was er in het seizoen 2015-2016 al actief als verdediger en dwong er toen zijn selectie af voor het EK in Frankrijk. De voorbije maanden waren heel wat clubs geïnteresseerd in Denayer, maar werkgever City lag dwars omdat het de verdediger liever naar zusterclub Girona wilde versluizen. Na heel wat onderhandelingen met Atticus, de speler en de bazen van City, werd vandaag dan toch een akkoord gevonden over een 'move' naar Turkije. Een win-win-situatie voor alle partijen.



Vorig seizoen werd Denayer uitgeleend aan Sunderland, maar dat avontuur werd geen succes. De Brusselaar verloor zijn vaste stek in de selectie van de Rode Duivels. Bij Galatasaray hoopt Denayer opnieuw aan te knopen met de successen en zo alsnog een plaatsje in de WK-selectie van bondscoach Roberto Martinez af te dwingen.