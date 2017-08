Soap rond Coutinho gaat onverminderd verder: "Neymar raadt hem af naar Barça te verhuizen"

YP

29/08/17 - 11u13 Bron: Estadao, Mundo Deportivo

© afp.

Neymar en Philippe Coutinho waren (samen met Kylian Mbappé misschien) tot dusver dé sterren van de zomermercato: de eerste omdat hij de duurste speler ooit werd na zijn transfer van Barcelona naar PSG, de tweede omdat zijn huidig team Liverpool hem belet Neymar op te volgen bij de Catalaanse grootmacht. In elk geval zijn de twee momenteel samen bij de Braziliaanse nationale ploeg om er het WK-kwalificatieduel tegen Ecuador voor te bereiden en volgens Estadao zet Neymar zijn ex-ploeg een flinke pad in de korf. Het plaatselijke medium claimt namelijk dat Neymar Coutinho heeft afgeraden om naar Barça te gaan. "Je zal er geen spijt van hebben dat Liverpool je niet laat gaan", zou Neymar hebben gezegd.



Ook Paulinho, de nieuwbakken Barça-middenvelder, maakt deel uit van de selectie en ook hij werd gespot hoe hij, met de hand voor de mond, aan het inpraten was op Coutinho. Binnen drie dagen, bij het sluiten van de transfermarkt weten we ongetwijfeld meer...