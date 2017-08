Met zoveel plezier komt Eden Hazard naar de Rode Duivels

Kristof Terreur in Engeland

28/08/17 - 08u00 Bron: @HLNinEngeland

© photo news.

En of hij er zin in heeft. Een gebrek aan scherpte na drie maanden blessureleed deert hem niet. Eden Hazard (26) reisde met veel plezier naar Brussel af. Hij speelt graag voor de Rode Duivels. Hazard: "Ik wil gewoon die bal voelen. Me amuseren. Tegen Gibraltar kan dat."

Ik heb nog tijd nodig. Niet heel veel, juist een klein beetje tijd. Ik heb het voetbal keihard gemist. Ik wil die bal raken en me gewoon weer goed voelen. Gibraltar kan ideaal zijn om dat gevoel terug te vinden Eden Hazard © photo news.

Zijn trainer, Antonio Conte, draaide uiteindelijk toch bij. Een telefoontje met Roberto Martínez en een gesprek met Eden Hazard brachten hem op andere gedachten: Chelsea geeft zijn smaakmaker, ondanks geen minuten op het hoogste niveau, toch vrij voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland. Ook omdat Hazard zo graag wil komen. Dat merkte Conte ook.



De meest succesrijke Duivel van de afgelopen jaren houdt gewoon van het spelletje. Na drie maanden revalideren meer dan ooit. En tegen België zegt hij nooit nee. Zelfs na acht jaar vindt hij het nog een eer. Dat merkten ze bij de bond ook in de (moeilijke) onderhandelingen over de WK-premies. Van alle Duivels stelt hij zich het schappelijkst op. Voor de aanvoerder is alles goed - zijn collega's in de spelersraad staan harder op hun strepen. Het is eigen aan Hazards karakter: een dwarsligger zal hij nooit worden. Hij wil gewoon plezier hebben in het leven. Zoals tegen Gibraltar. "Ik heb nog tijd nodig", zegt Hazard. "Niet heel veel, juist een klein beetje tijd. Ik heb het voetbal keihard gemist. Ik wil die bal raken en me gewoon weer goed voelen. Gibraltar kan ideaal zijn om dat gevoel terug te vinden. Gewoon voetballen. Gewoon spelen. Ik wil me amuseren op het veld. Tegen Gibraltar kan dat."



Hazard speelde vrijdag met de beloften van Chelsea. Na een stroeve start - logisch na een enkelbreuk - vond hij geleidelijk zijn draai. De Rode Duivels verzamelen vandaag om 13u in Tubeke.