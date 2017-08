Klopp heeft zijn Belgen niet nodig: Flitsend Liverpool speelt Arsenal op een hoopje

Kristof Terreur in Engeland

27/08/17 - 19u09

Als een kaartenhuisje dat in mekaar stuikte. Een wervelend Liverpool blies Arsenal weg (4-0). De keeperskwestie was geen thema meer. The Reds demonstreerden.

Arsenal deed vooral wat het niet moest doen. Ze voetbalden niet als een team en vergaten de taken bij balverlies. Onvergeeflijk. Op de bank zag Arsène Wenger er opnieuw grauw uit. Drie op negen. De #Wengerout wint weer meer zieltjes. Nieuw seizoen, zelfde problemen. Geen overgave, geen mentaliteit. Te veel flair, te weinig ballen. Hoe vaak is die film al afgespeeld?