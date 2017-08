Uiterst bizar: Simon Mignolet zit niet in kern bij Liverpool voor topper tegen Arsenal

Kristof Terreur in Engeland

27/08/17 - 08u00

Bizarre beslissing. Simon Mignolet zit vandaag niet in de kern bij Liverpool. Jurgen Klopp geeft in de topper tegen Arsenal geheel onverwacht stand-in Loris Karius de voorkeur. Een aanwijsbare reden is er niet: Mignolet (29) is niet ziek of geblesseerd en speelt al sinds januari op een hoog niveau. Moet hij voorgoed weer plaatsruimen?