Klopp na de bizarre keeperswissel: "Mignolet blijft mijn nummer één"

Kristof Terreur in Engeland

27/08/17 - 20u30

© epa.

Bizarre beslissing. Simon Mignolet zat niet in de kern bij Liverpool. Jurgen Klopp gaft in de topper tegen Arsenal geheel onverwacht stand-in Loris Karius de voorkeur. Een aanwijsbare reden was er niet: Mignolet (29) was niet ziek of geblesseerd en speelt al sinds januari op een degelijk niveau. Jurgen Klopp suste. Het was maar voor één keer: "Simon is een machine, mijn nummer één. Hij speelt tegen Man City."

© photo news.

De timing blijft vreemd, maar Jurgen Klopp wilde na de winst tegen Arsenal toch enkele misverstanden uit de weg ruimen. Hij gaf Simon Mignolet gewoon rust. Bizar, zo net voor een topper. Eigenaardig, zo net voor de internationale break en zonder aanwijsbare reden: geen flaters, geen blessure, geen verlies van focus, geen incident op training. Klopp wilde gewoon Karius nog eens aan het werk zien.



"Ik heb Simon gewoon gezegd dat hij na vier matchen in korte tijd aan rust toe was", zei Klopp. "Hij was in het stadion. We hebben geen ruzie. Ik wil de anderen ook kansen geven. Het was geen zware belissing zoals iedereen doet uitschijnen. Een normale eerder. Intensiteit voor een doelman is verschillend. Het is niet fysiek, eerder mentaal. We hebben een situatie hier met drie goeie keepers. Dat wil zeggen dat je geen absolute nummer twee hebt, geen uitgesproken nummer drie. Ja, Simon is mijn duidelijke nummer één. Als er hem niks overkomt, staat hij tegen Man City gewoon weer tussen de palen. Hij heeft het dit seizoen tot nu toe uitstekend gedaan. Hij won de strijd in de voorbereiding. Hij is een machine, altijd daar, altijd solide, altijd betrouwbaar. De anderen sukkelden met kleine blessures, dus daarom bombardeerde ik hem tot nummer één. Ik vertelde Si gisteren dat hij niet zou spelen. Hij gaf me geen knuffel en bedankte me evenmin, maar dat had ik ook niet meteen verwacht. Ik wilde hem gewoon laten rusten en Loris aan het werk zien. Hij speelde een goeie match, maar was soms te cool. Maar toch ben ik tevreden."



Mignolet groeide in 2017 meer dan ooit uit tot de nummer één op Anfield. Weinigen die zijn kwaliteiten nog in vraag stelden. Twijfelkeeper werd puntenpakker. Zijn aandeel in de race naar een Champions League(voorronde)ticket mocht niet worden onderschat. Met enkele belangrijke reddingen op cruciale momenten in het voorjaar - onder meer tegen Stoke - en tien dagen geleden pakte hij nog een penalty op Hoffenheim. Mignolet begon het nieuwe seizoen als onbetwistbare nummer één en liet in de voorbije vier wedstrijden geen enkele steek vallen. Hij straalde vertrouwen uit. Klopp riep hem bij de start van het seizoen uit tot zijn absolute nummer één. Klopp: "Het was een gevecht op het hoogste niveau in de voorbereiding. Simon maakte een erg stabiele indruk. Hij miste geen enkele training. Hij had geen enkele slechte dag. Dat is cool. Na vorig seizoen zit hij boordevol vertrouwen. Hij heeft vooruitgang geboekt en zal nog zaken in zijn spel verbeteren. Op dit moment ligt de pikorde vast. Simon is nummer één, Loris nummer twee en Danny Ward derde keus. Dat is geen keuze voor de volgende twintig jaar. Er kunnen altijd zaken gebeuren, maar ik heb er vertrouwen in, dat als één van mijn keepers geblesseerd raakt, we nog altijd goeie opties hebben."



Aan die overtuiging wijzigt nu niks. Klopp nam een risico door Karius te zetten en in het uitvoetballen maakte die vanmiddag een nerveuze indruk. Zonder gevolgen echter. Mogelijk speelt de Duitser in alle bekerwedstrijden en misschien krijgt hij in de Champions League zijn kans. Daarom dat Klopp hem aan het werk wil zien. Klopp haalde Karius vorig seizoen naar Engeland als nummer een. Door een handbreuk van zijn concurrent kreeg Mignolet eerst nog respijt, maar in september 2016 schoof Klopp hem zonder pardon aan de kant voor zijn poulain. Alleen moest de trainer die beslissing snel herroepen. Karius bibberde tussen de palen en overtuigde niet in de matchen en niet op training. Mignolet kreeg opnieuw zijn kans en stelde nooit meer teleur. Sinds de eerste verwijdering liet hij nog nauwelijks een steek vallen.



Die andere Belg, Divock Origi, zit ook niet in de kern. Hij mag beschikken bij Liverpool. Bij voorkeur op huurbasis. In de pikorde van Klopp tuimelde hij naar plaats vier dit seizoen.