Wordt Mignolet morgen opnieuw gepasseerd door Klopp? Het heeft er alle schijn van

Kristof Terreur in Engeland

26/08/17 - 23u04

Bevestiging volgt wellicht pas morgen als de opstelling wordt vrijgegeven. Maar volgens diverse Engelse bronnen zou invallersdoelman Loris Karius bij Liverpool tussen de palen staan in de topper tegen Arsenal. Uiterst bizar. Simon Mignolet (29) is in ieder geval niet ziek of geblesseerd.

De Anfield Express, een supportersaccount van Liverpool, lanceerde deze avond het bizarre gerucht: 'Loris Karius start morgen tegen Arsenal, Mignolet ziek of geblesseerd'. De account beroept zich op bronnen dicht bij de spelersgroep, zo leert navraag. In ieder geval is Mignolet niet ziek of geblesseerd. Dat werd ons door bronnen dichtbij de nationale ploeg bevestigd. De doelman sluit maandag gewoon aan bij de Rode Duivels. Bevestiging dat hij niet speelt, vonden we nergens.



Als Jurgen Klopp effectief heeft beslist om onze landgenoot te passeren voor zo'n belangrijke match, is dat vreemd. De timing nog meer, zo net voor de internationale break. Mignolet leek in 2017 meer dan ooit de nummer één te zijn geworden op Anfield. Weinigen die zijn kwaliteiten nog in vraag stelden. De twijfelkeeper werd puntenpakker. Zijn aandeel in de race naar een Champions League(voorronde)ticket mocht niet worden onderschat. Met enkele belangrijke reddingen op cruciale momenten in het voorjaar - onder meer tegen Stoke.



Mignolet begon het nieuwe seizoen als onbetwistbare nummer één en liet in de voorbije vier wedstrijden geen enkele steek vallen. Hij straalde vertrouwen uit. Klopp riep hem bij de start van het seizoen uit tot zijn absolute nummer één. Klopp: "Het was een gevecht op het hoogste niveau in de voorbereiding. Simon maakte een erg stabiele indruk. Hij miste geen enkele training. Hij had geen enkele slechte dag. Dat is cool. Na vorig seizoen zit hij boordevol vertrouwen. Hij heeft vooruitgang geboekt en zal nog zaken in zijn spel verbeteren. Op dit moment ligt de pikorde vast. Simon is nummer één, Loris nummer twee en Danny Ward derde keus. Dat is geen keuze voor de volgende twintig jaar. Er kunnen altijd zaken gebeuren, maar ik heb er vertrouwen in, dat als één van mijn keepers geblesseerd raakt, we nog altijd goeie opties hebben." Invallersdoelman Loris Karius speelde sinds januari geen enkele wedstrijd meer. Ondanks het feit dat Klopp hem naar Engeland had gehaald als zijn nieuwe nummer één, kon de Duitser nooit overtuigen. De coach schoof Mignolet in september 2016 aan de kant voor zijn poulain, maar moest na bibberprestaties van Karius op die beslissing terugkomen. Het motiveerde Mignolet. Sindsdien liet hij nog nauwelijks een steek vallen.



Die andere Belg, Divock Origi, zit morgen zeker niet in de kern. Hij mag beschikken bij Liverpool. Bij voorkeur op huurbasis. In de pikorde van Klopp tuimelde hij naar plaats vier dit seizoen.