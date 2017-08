Lukaku faalt vanop de stip, Rashford en Fellaini bezorgen United volle buit

Kristof Terreur in Engeland

26/08/17 - 20u34

© reuters.

Misschien dat een andere hoek helpt. Kasper Schmeichel had zijn huiswerk goed gemaakt. De Leicesterkeeper duwde de strafschop van Romelu Lukaku simpel uit zijn rechterhoek. Geen geschiedenis voor de Duivel, anderzijds geen erg voor Manchester United. Invallers Marcus Rashford en Marouane Fellaini trapten de leider naar een 9 op 9.

© afp.

Een specialist is Lukaku niet. Drie van zijn laatste zes strafschoppen miste hij. De totale balans in zijn carrière staat op tien op vijftien. Een op vier verkwanselt hij dus. Die tegen Leicester kostte Man United geen punten, maar toch zal de perfectionist er wakker van liggen. Lukaku koos - zoals zo vaak - voor de linkerhoek. Slimme doelmannen zoals Schmeichel weten dat. De zoon van Peter kwam van zijn lijn en ging goed plat. Volgens de letter van het reglement had de strafschop hernomen moeten worden, maar ref Oliver en zijn assistenten zagen het zo niet. Schmeichel werd omhelsd door zijn ploegmaats, Lukaku staarde in het ijle. Een spits faalt niet graag vanop de stip.



De geschiedenis die hem voor de voeten werd geworpen, liet hij liggen. Hij had de eerste United-speler kunnen worden die in het moderne tijdperk in zijn eerste vier wedstrijden kon scoren. Dat mijlpaaltje klopte hij de grond in. Shit happens, zeker? Met vier goals in vier matchen kan hij nog altijd mooie cijfers voorleggen. Die penaltymisser doet niets af van zijn droomstart. Hij zal er nog wel maken. Puur in het veldspel speelde Lukaku misschien wel zijn beste wedstrijdvoor United. Met Wes Morgan en Harry Maguire had hij twee kleerkasten in zijn nek, maar hij trok meer dan zijn streng. Hij won een deel van de luchtduels en combineerde regelmatig goed mee. Mogelijkheden kreeg hij weinig. Zijn enige grote voor rust creëerde hij zelf. Bal recupereren in de zestien en dan uit de draai hard uithalen. Schmeichel ging goed plat, Mata duwde de rebound binnen. Nipt buitenspel. Schitterend gevlagd van de assistent. Tegen een voorzet van Blind kon hij vervolgens onvoldoende kracht zetten. United klopte aan de deur, een hele helft lang, maar die ging niet openen. Pogba knalde zes keer op doel. Twee daarvan vlogen maar nipt naast. De Fransman heeft echt wel power in de benen. Eindelijk leeft hij op bij United.



Leicester bleef goed en compact verdedigen. Een handsbal van Simpson in de zestien, maar Lukaku miste voor het uur dus die penalty. Zonder erg uiteindelijk. De ingekomen Marcus Rashford verloste United twintig minuten voor tijd. Die andere invaller, Marouane Fellaini, bezorgde United met zijn knie meer ademruimte. Randje buitenspel? Trots gooide die zijn vuist de lucht in. Nuttige speler. Klaagt nooit, werkt hard, doet plichtbewust zijn job en op hem kan je in alle omstandigheden rekenen. Daarom ziet Jose Mourinho hem zo graag. Daarom dat zijn trainer hem liever niet ziet vertrekken.