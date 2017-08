"Dit is madness", zegt Kompany na ultieme winst van City. Izquierdo debuteert bij Brighton

Kristof Terreur in Engeland

De redder had dezelfde naam. Raheem Sterling bezorgde Manchester City drie felbevochten punten bij Bournemouth. Diep in blessuretijd. De Engelse international bezorgde de titelfavoriet maandag ook al een punt tegen Everton. Gouden Schoen Jose Izquierdo debuteerde bij Brighton op Watford.

Kevin De Bruyne hield alle protesterende ploegmaats weg bij ref Mike Dean. In de festiviteiten na de late treffer van Sterling kreeg de doelpuntenmaker zijn tweede gele kaart omdat hij de fans wat te veel had opgejut. Dat chaotisch einde kon er nog wel bij na een knotsgekke match. Een fysieke slag met een fantastisch doelpunt van Daniels, de flitsen van Gabriel Jesus, enkele stevige tackles, acht gele kaarten, een rode en enkele controversiële beslissingen van Mike Dean, de minst geliefde ref in de Premier League wegens zijn divastreken. Dean vindt altijd de spotlights en de headlines. Deze middag opnieuw.



City ontsnapte op Bournemouth aan een tweede puntenverlies in vijf dagen, na het gelijkspel tegen Everton maandag. Tot minuut 97 zag het er niet goed uit. Frustraties borrelden op. Pep Guardiola werkte ze uit op de vierde ref en botste met collega Eddy Howe, toen die hem op onsportief gedrag bij City wees. Ref Dean moest sussen. Peper. Sterling zorgde met de late treffer voor het zout. Zoals hij ook maandag tegen Everton had gedaan. Sterling, de redder. "Het was madness", zei Kompany. "Ik zei tegen de nieuwelingen: welkom in de Premier League. Bournemouth maakte het ons enorm lastig."



Bournemouth, dat dit seizoen nog geen punten had geraapt, klom vroeg op voorsprong na de perfecte knal van Daniels. "Ik zag de goal terug", zei Kompany. "Ik voelde hem over mijn hoofd vliegen." Nadien nam City de touwtjes in handen. De Bruyne speelde in dienst van de Silva's, Bernardo en David. Gabriel Jesus bracht City snel weer langszij. De Citizens grepen de degradatiekandidaat vervolgens bij de keel, maar verzaakten de halve mogelijkheden af te maken. Bernardo Silva besloot te zwak. Fernandinho mikte op Begovic.



Zelfde spelbeeld in het eerste halfuur na de pauze. Een dominant City. Vincent Kompany kreeg geel voor een stevige challenge op King, een gesel voor de verdediging van City bij de zeldzame tegenprikken. De Rode Duivel flirtte met rood, toen hij Defoe hardhandig tegen de grond werkte. Ref Dean toonde genade. King trof de paal. Otamendi kopte een corner van Otamendi tegen de staak. De match leek af te stevenen op een frustrerend gelijkspel. Tot die knotsgekke minuut 97.