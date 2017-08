Klopp zet deur op een kier: Origi mag weg bij Liverpool

Kristof Terreur en Niels Poissonnier

25/08/17 - 23u30 Bron: HLNinEngeland

© getty.

De bondscoach ziet het graag gebeuren. Divock Origi (22) mag vertrekken bij Liverpool. Na een gesprek heeft trainer Jurgen Klopp de deur op een kier gezet voor een transfer de komende dagen. Wél op één voorwaarde: dat Liverpool een andere backupspits kan vinden.

Een uitleenbeurt lijkt het meest voor de hand liggende scenario, maar ook een verkoop is niet uitgesloten. Origi viel woensdag tegen Hoffenheim naast de kern. In de pikorde is hij teruggezakt naar de vierde plaats, achter Firmino, Sturridge en de 19-jarige Solanke. Alles behalve ideaal met het oog op het WK. Daarom dat Origi aanstuurde op een gesprek met Klopp. Gisteren zaten ze samen. "Divock zat niet in de selectie, maar dat toont aan hoe sterk deze groep is", zei de Duitser gisteren. Onder anderen Tottenham-coach Mauricio Pochettino, nog op zoek naar een tweede spits, is een bewonderaar van Origi, maar het is maar de vraag of Liverpool en concurrent wil versterken.

Origi speelt sinds 2015 bij Liverpool. Zijn carrière verloopt er met hoogtes en laagtes. Nooit kon hij zich opwerken tot een onbetwist titularis. "Ik maak me zorgen, ja, want Divock moet spelen op deze leeftijd", zegt Roberto Martínez. "Moet hij vertrekken? Dat is niet aan mij om me daarover uit te spreken. Belangrijk is dat Divock een grote rol kan spelen en op dit moment moet het heel frustrerend zijn voor hem. Nieuwe transfers hebben een invloed op zijn situatie. Dat is een zorg voor me. Zeker in zijn positie. Als we één jaar terug kijken, begon hij tegen Spanje. Ik herinner me dat hij in de voorbereiding een veelbelovende goal maakte tegen Barcelona, in Wembley. We hebben op dit moment niet de speler die we een jaar geleden wel hadden. Bij zo'n jonge speler is dat een zorg, ja. Hij krijgt onze steun, want als speler maak je zulke periodes mee."