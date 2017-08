Uitkijken naar de Premier League dit weekend: daar zijn de artiesten

Kristof Terreur

Alexis Sánchez is terug uit blessure. Hoera. Eden Hazard staat dicht bij een comeback. Hoera. Voor Zlatan Ibrahimovic is de weg nog iets langer, maar met zijn attitude, arrogantie en zijn sappige quotes geeft hij de Premier League toch meer kleur. Hier kijkt onze man in Engeland, Kristof Terreur, dit weekend naar uit. Naar de artiesten die het stof van de zieltjes vegen. In orde van verschijning: van Kevin tot Zlatan.

Henrikh Mkhitaryan De assistteller staat op vier. Het was maar West Ham. Het was maar Swansea, maar de voortekenen zijn goed. Hij heeft een tijdje nodig gehad voor hij kon open bloeien bij Manchester United, maar Henrikh Mkhitaryan tilde zijn elftal in de eerste twee matchen eindelijk naar een hoger niveau. Geassisteerd door Pogba en Matic, evenwichtsbrengers in zijn rug. Mhiktaryan was in zijn laatste seizoen bij Dortmund ook een doelpunten -en assistmachine, 19 goals en 24 assists. Bij United hopen ze dat de Armeen die cijfers dit jaar overtreft. In Duitsland had hij de neiging om te verdwijnen in topmatchen. De echte tests wachten hem nog.



Eden Hazard Vanavond doet Eden Hazard wedstrijdritme op bij de U23 van Chelsea. Daarna wordt beslist of hij zondag tegen Everton op de bank zit. Na tweeënhalve maand revalideren staat de Rode Duivel dicht bij een comeback. Een waar hij zelf enorm naar uitkijkt. Hij wil doen wat hij het liefst doet: entertainen. Nergens haalt Hazard meer plezier uit dan supporters te animeren met acties, hoogstandjes en dribbels - winnen is voor hem nooit een obsessie geweest. Na de drie op zes kan de kampioen hunkert Chelsea naar de terugkeer van zijn genie. Al is het voor dat beetje meer x-factor alleen.



Wayne Rooney In Engeland durven ze hem nog altijd in vraag stellen. Omdat de verwachtingen als tiener misschien te hoog lagen. Wayne Rooney leidde zijn land wel niet naar glorie op een groot toernooi en schitteren deed hij ook niet op een EK of WK, maar hij gaat wel de geschiedenis is als één van de grootsten. Topschutter aller tijden bij Manchester United, veelwinnaar op clubniveau, topschutter aller tijden bij de nationale ploeg, 200 goals in de Premier League. Rooney zette deze week een punt achter zijn interlandcarrière. Op zijn 31ste vindt hij dat zijn tijd gekomen is. Hij wil zich volledig focussen op Everton, waar hij twee keer raak trof in zijn eerste eerste twee matchen. Oud? Ja. Versleten? Nee.



Sadio Mané Snelheid gekoppeld aan skills. Modieuze gele lijn in het haar. Nu Philippe Coutinho nog altijd weigert mee te trainen, omdat Liverpool zijn droomtransfer naar Barcelona tegenhoudt, is Sadio Mané meer dan ooit de attractie van The Reds. Woensdag, in de Champions Leaguevoorronde tegen Hoffenheim, was hij de hoofdrolspeler in een geweldig combinatiedoelpunt, met Emre Can als uiteindelijk afwerker - kijk maar eens op Youtube. Senegalees Mané komt het best tot zijn recht als hij wat ruimte krijgt. Net zoals zijn team op zijn best in de toppers. Vorig seizoen was Mané, ook na een tripje naar de Afrika Cup, aan de zijde van Coutinho Liverpools meest bepalende speler, met 13 goals en 5 assists. Dit seizoen mikt hij hoger.



Alexis Sánchez Manchester City heeft de hoop zo goed als opgegeven. Zolang Alexis Sánchez niet zelf een transfer wil forceren, blijft hij in Londen voetballen. Arsenal wil zelfs voor 70 miljoen euro geen concurrent versterken. "Hij is erg gefocust en erg tevreden", zei Arsène Wenger. "En hij is beschikbaar tegen Liverpool." Benieuwd wat dat gaat geven. Een Sánchez in vorm is nog altijd van het beste wat de Premier League te bieden. Zijn Jerommeke: kracht en finesse gekoppeld aan efficiëntie. Sánchez sukkelde de voorbije twee weken met de buikspieren. Geen gefakete blessure. De Chileen ligt bij Arsenal nog één jaar onder contract, maar wil niet bijtekenen.



Moussa Dembélé Het regende lof zondag. Kopen deed hij er weinig mee. Moussa Dembélé was vorige week tegen Chelsea één van de weinige spelers op niveau. Bezongen door vriend en tegenstander, omdat hij niet van de bal te zetten was en er mooie dingen mee deed. In zijn zone is Dembélé de meester van de Premier League. Alleen mag het allemaal wat meer directer. Met een eindproduct zou hij allang niet meer op White Hart Lane spelen. Zondag mag hij trouwens, samen met collega-beest Wanyama, Steven Defour oppeuzelen.



Zlatan Ibrahimovic Sky Sports onderbrak de live-uitzending van de persconferentie van de Engelse nationale ploeg voor een nieuwsflash. Gebeurt zelden. Zlatan Ibrahimovic is echter niet zomaar de eerste de beste. Zijn contractverlenging bij Man United kreeg prioriteit op de praatjes van de bondscoach. Zlatan kan dit weekend nog niet spelen. Zelfs volgende maand niet, maar hij zit wel voor op schema. Verwacht wordt dat hij in het najaar weer inzetbaar is om de concurrentie met Romelu Lukaku aan te gaan. "Leeuwen herstellen niet als mensen", zei hij. Zlatan brult alweer. Nu nog klauwen. © afp.