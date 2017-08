Zlatan: "Lukaku maakt United sterker"

Kristof Terreur

24/08/17 - 20u17 Bron: @HLN in Engeland

© getty.

Een rode duivel en 'Jezus' Zlatan Ibrahimovic die mekaar de hand reiken. Op originele wijze kondigde de Zweed (35) aan dat hij nog een jaar langer bij Man United blijft. Lukaku heeft er een mentor en concurrent bij. "Hij heeft andere kwaliteiten dan ik."

Zlatan tekende een contract voor één jaar. Een deal die al een tijdje in de lucht hing. José Mourinho drong aan omdat hij hem als zijn verlengstuk ziet: een leider tussen de spelers. Eén die zijn winnersmentaliteit kan overdragen op de jonge garde. Ook Zlatan zelf wilde liefst blijven. Zijn familie is gelukkig in Manchester, hij evenzeer. Omdat hij door zijn kruisbandblessure niet af kon maken waaraan hij was begonnen, doet hij er nog een seizoen bij. "Ik ben hier nog niet klaar", zegt hij. "Dit jaar speel ik zo goed als gratis. Ik kom terug om de cirkel rond te maken. Ik wil eindigen waarmee ik gestart ben." Lees: de titel winnen met United.

© afp.

Romelu Lukaku nam van Zlatan het nummer '9' over. Op Man United valt te horen dat onze landgenoot eerste keus zal blijven, ook met Zlatan erbij. De club rekent pas ten vroegste in het najaar weer op de Zweed, wanneer hij helemaal hersteld zal zijn van zijn zware knieblessure. Zlatan tegen ESPN: "Ik ben blij dat Romelu erbij is. Met hem is ons team sterker dan vorig seizoen. Hij heeft andere kwaliteiten dan Rashord en mij. Hij is een krachtpatser. Hij zal kwaliteit brengen. I mean, hij belde mij op en vroeg: bro, kan ik het nummer 9 van jou hebben? Ik zei: 'luister, ik zit niet in een positie om het jou moeilijk te maken. Ik wil dat jij gelukkig bent en je welkom voelt. Ik zal het nummer tien nemen. Ik ben eigenlijk nooit weggeweest. Ik heb alleen mijn nummer geüpgrade."