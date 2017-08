Rooney laat net dezelfde fans als in 2012 hem verwensen: "Altijd leuk om bekende gezichten terug te zien"

© afp/getty.

Wayne Rooney heeft zijn start bij Everton niet gemist. Twee goals in twee matchen, waarvan gisteravond eentje op Manchester City - club bij wie de Engelsman als jarenlange aanvaller van Manchester United niet geliefd is. Rooney wreef het er dus flink in door uitgebreid zijn 0-1 te vieren in het Emirates. En, haast onwaarschijnlijk, werd hij uitgescholden door krak dezelfde fans als in 2012 toen hij er scoorde voor Man Utd in een 2-3 zege.

Always nice to see a few familiar faces ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/pr15fYfG7q

De winner op de openingsspeeldag tegen Stoke City (1-0) en een goal die een punt opleverde tegen Manchester City (1-1): Wayne Rooney heeft de twijfels die over hem bestonden snel weggenomen. Die tweede goal was trouwens zijn 200ste doelpunt in de Premier League. De 31-jarige aanvaller raakte afgelopen seizoen uit beeld bij Manchester United en was volgens velen niet fit en niet goed genoeg meer.



In dienst van zijn jeugdliefde Everton bewijst Rooney het tegendeel. "Niet slecht toch, voor iemand die niet fit meer is en niet meer over het veld kan rennen'', zo sneerde Rooney naar zijn criticasters. "Het was een mooi moment om mijn tweehonderdste doelpunt te maken. Ik denk dat het 'rode' deel van Manchester daar ook wel van kon genieten.''



Rooney twitterde snel na de wedstrijd in het Etihad-stadion dat het 'altijd leuk is bekende gezichten te treffen'. De opleving van Rooney bij Everton zet mogelijk de deur open naar een terugkeer in de nationale ploeg. De aanvaller geldt nog altijd als de aanvoerder van Engeland, al dateert zijn laatste interland al van eind vorig jaar. "Ik focus me op Everton'', zei Rooney. "Maar ik zal ongetwijfeld deze week met bondscoach Gareth Southgate gaan praten en dan zien we het wel.''