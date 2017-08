Rooney scoort jubileumgoal, City ontsnapt ternauwernood aan thuisnederlaag

Bewerkt door: PL

21/08/17 - 22u53 Bron: ANP

© ap.

Manchester City is ternauwernood aan een eerste thuisnederlaag ontsnapt in de Premier League. De 'Citizens' kwamen tegen Everton pas in de slotfase langszij (1-1), nadat Wayne Rooney met een jubileumgoal de 'Toffees' lang deed dromen van een stuntzege. Raheem Sterling verijdelde dat het zover kwam. Zijn treffer bezorgde City, dat ruim een helft met zijn tienen speelde na rood voor Walker, een duur bevochten gelijkspel.