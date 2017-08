Analist Thierry Henry mag streng zijn, Romelu Lukaku luistert naar zijn raad

Kristof Terreur

"Bel me, bel me." Aan de rand van het veld in het Liberty Stadium ging het er voor de match hartelijk aan toe tussen Romelu Lukaku en Thierry Henry. Een blij weerzien. Als analist is de assistent-bondscoach streng maar fair voor Lukaku, maar die kan met opbouwende kritiek om. Henry houdt hem scherp, hij hangt aan diens lippen.

"Bel me, bel me." Aan de rand van het veld in het Liberty Stadium ging het er voor de match hartelijk aan toe tussen Romelu Lukaku en Thierry Henry. Een blij weerzien. Als analist is de assistent-bondscoach streng maar fair voor Lukaku, maar die kan met opbouwende kritiek om. Henry houdt hem scherp, hij hangt aan diens lippen.

Ze bellen met mekaar. Ze sturen elkaar berichten. Als er tijd is, durven ze zelfs af te spreken in Londen. Op afzondering bij de Rode Duivels zoekt Lukaku (24) Henry regelmatig bewust op - sommigen maken er zelfs grapjes over. Soms neemt de voormalige topspits ook zelf het initiatief. Zo zette Henry zich in zijn eerste week als assistent bij de aanvallers. Tegen Lukaku: "Jij bekijkt veel clips van jezelf en andere aanvallers. Toon me nu eens een paar van jouw matchen." Waarna hij aan zijn analyse begon: "Jij doet dit verkeerd, dat verkeerd." Eden Hazard en Christian Benteke zaten er ook bij en keken geboeid toe. Lukaku spitste de oren, stal met de ogen. Van de meester wil hij leren. Lukaku daarover begin dit jaar: "Wij zitten regelmatig samen. Ik vertel hem dan over bepaalde situaties in zijn matchen. Dan haalt hij details naar boven uit een van mijn wedstrijden en zoeken we samen naar manieren waarop ik nog beter kan doen."

Weinig in het spel

Om maar te zeggen: Lukaku schrikt niet op als Henry, in hoedanigheid van Sky-analist, hem op zijn werkpunten wijst. Niet na zijn droomdebuut op Old Trafford. Niet na een niet altijd even gelukkige wedstrijd tegen Swansea, zaterdag. Ondanks dat doelpunt en het knappe werk in de opbouw naar de 0-4 van Martial. In de eerste helft raakte Lukaku amper 10 ballen. Omsloten door een defensieve gordel van drie keer drie. Ergens daartussen wuifde Lukaku om een bal. In het samenspel betrokken ze hem zelden, wegens overbevolking in het centrum. Zijn loopacties waren niet proactief genoeg. De schaarse voorzetten werden voor zijn neus weggehaald. Pas in het slot, na zijn doelpunt, was het beest helemaal los. Dat zag ook Henry: "Als Lukaku de bal nog vaker kan bijhouden voor zijn ploeg, zal hij nog beter worden. Dat bewustzijn in zijn spel. Heb ik vorige week ook al gezegd. Nogmaals, wij weten allemaal wat hij in zijn mars heeft. Maar als hij echt de stap naar het allerhoogste niveau wil zetten... Met 25 baltoetsen nu zijn die vier goals in drie officiële matchen des te opmerkelijker. Ik ken Romelu goed. Hij bestudeert het spel. Hij wil beter worden. Elke dag opnieuw. Alleen is dit de eerste keer dat hij bij een club van het kaliber als Man United speelt. Dat vergt aanpassing. Hij is omringd door speciale spelers. En hij zit bij Mourinho. Die gaat hem helpen."



Overtrokken conclusies

Henry nog: "Romelu heeft die enorme kwaliteit die we allemaal kennen: voed hem in de zestien en hij zal toeslaan. Nu de rest nog. We hebben het er onder mekaar al vaak over gehad. Hij weet wat hij moet doen. Die jongen is gedreven. Hij weet wat hij wil. Hij moet enkel nog leren spelen in een team als United. Je verkwanselt een kans tegen LA Galaxy in een oefenmatch en die misser gaat meteen viraal. Niet zoals bij Everton, waar niemand het heeft gezien. Dat is het leven aan de top. Elke match moet je beter doen. Zelfs als je scoort. Romelu is mentaal sterk genoeg om die druk te dragen. Arriveren bij United is al niet simpel, maar hij doet al wat van hem wordt gevraagd: scoren. Drie matchen, vier goals. Het beste moet nog komen. Hij is een plezier om mee te werken. Op training wil hij alles perfect uitvoeren. Zeker bij de afwerkvormen. Dan zie je hem niet lachen, dan zet hij die killersblik op." © reuters.