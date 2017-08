Karateka Zlatan: "Welke knie?"

Door: redactie

Zlatan Ibrahimovic herstelt sneller dan verwacht van de kruisbandblessure, die hij eind vorig seizoen opliep in het Europa Leagueduel tegen Anderlecht. En wie er nog zou aan twijfelen, moet maar een keertje bovenstaand filmpje bekijken. Daarin zie je hoe de Zweed weinig genade toont met een bokszak. "Welke knie?", schreef hij erbij.



José Mourinho wil Zlatan trouwens absoluut bij Manchester United houden wegens zijn invloed in de kleedkamer en de onderhandelingen zitten in een vergevorderde fase. Mourinho ziet de spits als zijn verlengstuk: een leider tussen de spelers. Zlatan wordt eind dit jaar weer fit verwacht.