Batshuayi lijkt met owngoal antiheld te worden, maar Alonso verlost Chelsea in slot tegen Tottenham-Belgen (1-2)

MH

20/08/17 - 18u54

Marcos Alonso viert met ploegmakkers Rüdiger en Willian na zijn beeldschoon doelpunt © epa.

Alwéér geen zege voor Tottenham op het heilige gras van Wembley. In de Londense derby tegen Chelsea gingen de Spurs met 1-2 onderuit. Invaller Batshuayi leek de antiheld te worden bij de Blues met een owngoal, maar enkele minuten later kroonde Marcos Alonso zich tot matchwinnaar. De Spanjaard tekende voor zijn tweede treffer van de avond. Een belangrijke zege voor landskampioen Chelsea na de valse start vorig weekend.

Tottenham en Wembley, het is vooralsnog geen geslaagd huwelijk. Herinner u vorig jaar in de Europa League het gelijkspel tegen AA Gent (2-2). Van de laatste tien wedstrijden op het heilige gras van Wembley konden de Spurs geen enkele keer een clean sheet bewerkstelligen. Ook vanavond sloeg Tottenham -met Alderweireld, Vertonghen én Dembélé aan de aftrap- niet in dat opzicht. Het was Marcos Alonso die halfweg het eerste bedrijf met een pareltje op vrijschop doelman Lloris het nakijken gaf: 0-1, op dat moment ietwat tegen de verhoudingen in. Want Tottenham had absoluut het betere van het spel. Maar: dat vertaalde zich niet in doelpunten. Sluipschutter Kane dwong Courtois op het halfuur tot een prima reflex, even later had 'Hurricane' pech toen zijn gekruist schot uiteen spatte op de paal. De Blues beperkten zich tot een stevig georganiseerd blok. Begrijpelijk na de uppercut van vorig weekend tegen Burnley. (lees hieronder verder)