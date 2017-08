Lukaku weer aan het kanon: een start zoals Zlatan

Kristof Terreur in Engeland

19/08/17 - 15u21

Vier goals in zijn eerste drie voor Manchester United. Een start zoals Zlatan Ibrahimovic die ook maakte. Romelu Lukaku (24) raakte tegen Swansea nauwelijks een bal, maar deed wat hij het best kan: een grote kans, een doelpunt. De Rode Duivel en United liggen netjes op koers. De Mancunians rolden in het slot over de Swans: 0-4 voor de tweede week op rij.

Soms vertelt een cijfer alles en niets. Aan de rust lichtte het aantal baltoetsen per speler op. Helemaal onderaan na 45 minuten: Romelu Lukaku met 10. Minder dan om het even wie op het veld. Een bewijs dat het spel in het Liberty Stadium grotendeels aan hem voorbijging. Swansea had de passlijnen naar de Rode Duivel netjes afgesloten. Rijtje van vijf achterin. Ervoor een rijtje van drie om het middenveld van United af te stoppen. Ergens daartussen liep en wuifde Lukaku om een bal. Veel zag hij er niet. Hij zat in de zak van de defensie en deed daar weinig aan. Hij bood zich te zelden aan. Of hij verstopte zich achter zijn man. Niet pro-actief genoeg. De schaarse voorzetten werden voor zijn neus weggehaald. In het samenspel betrokken zijn ploegmaats hem nauwelijks, wegens overbevolking in het centrum. United vond zelden openingen om de gordel van Swansea te ontwrichten. Het ging allemaal wat traag. Dominant, maar ongeïnspireerd naar het beeld van vorig seizoen. Zijn beste en enige kansje creëerde Lukaku voor zichzelf. Op een messcherpe counter nadat een schot van Ayew aan de overkant de lat had gelikt. Lukaku zette de turbo open. Hij hield twee man af, zijn aflegger kwam er niet uit. In de rebound haalde hij op volle kracht uit. Richting zat er niet in het schot dat voorlangs waaide. Na een goede borstcontrole en dito draai werd hij nog een keer afgeblokt. © reuters.

Dat moet het dan geweest zijn voor Lukaku in de eerste helft. Rashford sloeg hem een aantal keer over. Het jonge talent ging vooral voor eigen geluk, met enkele afstandsschoten. Oog in oog met Fabianski verkwanselde Rashford de enige open mogelijkheid voor rust - zijn afwerking is een werkpunt. Als het niet in het normale veldspel lukt, dan heeft United nog zijn luchtmacht. Jones trof met zijn schouder de lat. Op slag van rust sloeg Pogba toe. De middenvelder had eerder met een tweede gele kaart geflirt, maar kreeg clementie van ref Moss. Hij mocht vrij inkoppen. Fabianski pareerde zijn kopslag tegen de lat. In de rebound reageerde verdediger Bailly sneller dan iedereen. United op voorsprong op een ideaal moment. Zelfde spelbeeld na rust. United en Lukaku frustreerden, Swansea klopte aan zonder te verontrusten. De inbreng van Fellaini en Martial en Lukaku legden de match in een definitieve plooi. Onder applaus verliet Lukaku na affluiten het veld. Die 25 baltoetsen waren van weinig belang, die ene daar draaide het om. Met vier goals in zijn eerste drie officiële matchen voor United maakt hij een gelijkaardige start als Zlatan vorig seizoen. Die klokte uiteindelijk af op 28 doelpunten in alle competities. De toon is gezet. © getty.