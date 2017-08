Kunststukje Bergkamp verkozen tot mooiste goal ooit in Premier League

Door: redactie

14/08/17 - 13u09 Bron: AD

video De Premier League bestaat 25 jaar. Reden voor de BBC om een verkiezing te houden over de mooiste goal in de geschiedenis van de Engelse competitie die in 1992 werd opgericht. Het kunststukje van Dennis Bergkamp tegen Newcastle United uit 2002 was de favoriet van het Engelse publiek.