Droomstart voor Romelu Lukaku: nu ook twee goals bij debuut op Old Trafford

Kristof Terreur op Old Trafford

13/08/17 - 18u51 Bron: HLNinEngeland

© afp.

Daarvoor hebben ze 85 miljoen euro betaald. Een doelpunt bij zijn officeel debuut voor Manchester United tegen Real Madrid, een dubbel bij zijn entree op Old Trafford tegen West Ham. De Engelse topclub rolde op 10 juli letterlijk de rode loper uit voor Romelu Lukaku en hij wandelde met veel flair binnen. Een droomstart.

Het leven lacht Lukaku toe. 24 jaar. 187 wedstrijden gespeeld in de Premier League, 87 goals gemaakt. Verdient meer dan goed zijn boterham. Spreekt vloeiend zeven talen. Hoopt straks zijn eerste grote prijs te winnen als voetballer. Hij maakt zijn dromen waar. In Ruisbroek herinneren ze zich nog altijd hoe één van zijn leerkrachten in het eerste leerjaar zijn bal afpakte, omdat hij constant aan het pingelen was. Moeder Adolphine ooit daarover: "Romelu begon te huilen. Hij smeekte: "Geef me asjeblieft mijn bal terug. Wij zijn arm thuis, maar dankzij het voetbal zal ik later veel geld verdienen voor mijn moeder." Hij heeft het voor mekaar gekregen. 'Als je in jezelf gelooft, dan is alles mogelijk', is het levensmotto van Lukaku. Zijn zelfvertrouwen, op het Amerikaanse af, maakt hem niet altijd even sympathiek, maar sinds zijn jeugd is hij een man op missie. Met minder dan de wereldtop neemt hij geen straks vrede. Hij doet er alles aan. Zijn volledige leven staat in het teken van het voetbal. Een voorbeeldprof voor velen van zijn trainers.

Bij zijn entree deze middag in het 'Theatre of Dreams', tegen West Ham, scoorde hij meteen twee keer. Het had evengoed een hattrick kunnen zijn. Voor rust dook hij na een slim passje van Rashford in het gaatje. Met de linker verschalkte hij Hart via de paal in de korte hoek. Koel afgewerkt. Daarom hebben ze hem gekocht. Voor de technische hoogstandjes, wel voor de doelpunten. Lukaku wees naar zijn badge, zakte door de knieën en dankte God. Beide vingertjes gingen de lucht in. God is met hem. Na rust verdubbelde Lukaku met het hoofd de score op een gemeten voorzet van Mhhitaryan. Even strelen was genoeg was genoeg voor een knaldebuut, naar het voorbeeld van Ruud van Nistelrooij. Die maakte er bij zijn debuut voor United in de Community Shield één en vervolgens in zijn eerste in de Premier League, tegen Fulham, twee.



Ondertussen is Lukaku nog maar dertien goals verwijderd van de kaap van de 100 Premier Leaguegoals. Met die mijlpaal zou hij op zijn 24ste toetreden tot een select clubje aanvallers. Shearer (260 goals) is nog lang niet in zicht, maar op de all-time-ranking zou hij wel de spitsentoptwintig binnensluipen. Karretje aanhaken bij onder andere Rooney (198), Cole (187), Henry (175), Fowler (163) Owen (150), Van Persie (144), Anelka (125), Agüero (122) en Drogba (104). Uit analyse van alle kansen in de Premier League bleek alleen Harry Kane vorig seizoen straffer dan Lukaku - onze landgenoot maakte bijna 10 goals meer dan verwacht uit de mogelijkheden die hij kreeg. Niet slecht voor een speler die volgens sommigen niet voetballen kan. Laat ze maar roepen, hij blijft scoren. Zijn volgende stap: het ook in de Champions League en de Europese toppers bewijzen. Lukaku staat te popelen.



United rolde West Ham simpel op. Martial en Pogba diepten in het slot de score nog uit (4-0). Marouane Fellaini viel in. Naast Lukaku blonk ook die andere nieuwkomer, Nemanja Matic, uit. Rots op het middenveld.



Romelu Lukaku was zelf erg blij met zijn debuut op Old Trafford: "Ja, dit was een droomdebuut. Vooral voor zo'n publiek en zo'n grote club. Het is een droom die uitkomt. Die goals waren niet echt een opluchting. Ik ben blij voor het team. Iedereen bij United heeft een specifieke job. De mijne is scoren. De trainer wil dat ik een leider wordt en zoveel mogelijk kansen creëer. En we werken daaraan. Dit is nog maar de start."