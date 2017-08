Rode Duivel meteen in de basis bij Chelsea: Dé kans voor 'Batsman'

Kristof Terreur

Zijn kans moet hij nu grijpen. Michy Batshuayi (23) staat voor zijn seizoen van de waarheid. Vanmiddag tegen Burnley start de Rode Duivel meteen in de basis. "Hij is nu helemaal aangepast", zegt Conte.

Zijn aanvaller van 60 miljoen euro is nog niet fit. Alvaro Morata heeft conditioneel nog wat goed te maken, dus legt Antonio Conte alle hoop bij Michy Batshuayi. Door zijn mindere prestatie, zondag in de Community Shield tegen Arsenal, keek zijn trainer heen. Tegen Burnley staat Batsman gewoon weer in de basis. Conte zou er graag nog een spits bijhalen, maar Batshuayi heeft hem tijdens de voorbereiding en op training wel overtuigd. Hij is volwassener geworden. Vorig seizoen pikte de Rode Duivel (23) de tactische instructies niet altijd even goed op. Hij werkte hard, en met de glimlach, maar werd daarvoor karig beloond. Hij besliste de titelstrijd met zijn doelpunt tegen West Bromwich, maar veel vreugde beleefde hij niet. In de Premier League verzamelde hij slechts een 245 minuten. Hoofdzakelijk als invaller voor een paar minuten, helemaal in de schaduw van de ondertussen verbannen Diego Costa.



"Maar", zo zegt Conte nu, "ik vind dat Michy hard aan zijn tekortkomingen heeft gewerkt. In matchen geeft hij zich voor de volle 120 procent. En ook op training smijt hij zich volledig. Vorig seizoen hebben we hard met hem gewerkt. Hij speelde niet veel, maar ik voel dat hij zich eindelijk heeft aangepast aan onze manier van voetballen. Natuurlijk is er nog veel ruimte voor progressie. Hij is nog jong en moet hard blijven werken om die stappen te blijven zetten." Van een uitleenbeurt is helemaal geen sprake meer. Batshuayi mag niet meer weg.



Debuut Musonda?

Conte ziet het seizoen pessimistisch tegemoet. "Ik deel jullie mening dat wij geen favoriet zijn", zei hij gisteren. De kampioen heeft een bijzonder krappe kern. Slechts vijftien ervaren profs, waarvan Hazard, Pedro, Bakayoko (alle drie geblesseerd) en Moses (geschorst) ontbreken. Eén van de youngsters uit de groep staat vanmiddag zo goed als zeker aan de aftrap. Flankspeler Jeremie Boga (20) krijgt de voorkeur op de een paar maanden oudere Charly Musonda Junior. De belofteninternational kan als invaller wel zijn debuut vieren in de Premier League.