Arsenal opent Premier League met zege én doelpuntenfestival

Arsenal - Leicester City was vanavond de openingsaffiche van de Engelse Premier League. Het werd een spektakelstuk waarin de Londenaren met 4-3 aan het langste eind trokken. Aaron Ramsey en Olivier Giroud bezorgden 'The Gunners' in de slotfase de drie punten.

De wedstrijd begon met een record, want nieuwkomer zorgde Alexandre Lacazette maakte al na 92 seconden de openingstreffer. Nog nooit in de Premier League trof een debutant zo snel doel. Leicester City herstelde zich knap en leidde na een half uur alweer met 1-2, met dank aan doelpunten van Shinji Okazaki en Jamie Vardy. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Arsenal toch nog langszij met de 2-2 van Danny Welbeck. Lees ook Tien zaken waar onze man in Engeland naar uitkijkt: "De 100ste van Lukaku"

