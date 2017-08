Tien zaken waar onze man in Engeland naar uitkijkt: "De 100ste van Lukaku"

Kristof Terreur

11/08/17



Premier League De rijkste. De meest competitieve. De populairste. De felst gehypete. De mooiste, maar niet de beste. Arsenal en Leicester trappen vanavond om 20.45 uur de Premier League af. Een merk dat nog altijd sterker is dan zijn sterren. Ook zonder Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé of Manuel Neuer nestelen miljoenen fans overal ter wereld zich in hun zetel. Wie houdt er Manchester City van de titel? Dit zijn de tien zaken waar onze man in Engeland, Kristof Terreur, dit seizoen naar uitkijkt

1. De schorsing voor schwalbes Valsspelers moeten worden bestraft. Vanaf dit seizoen heeft de FA de bevoegdheid om matennaaiers, spelers die een strafschop proberen te versieren met een fopduik of een opponent een rode kaart proberen aan te smeren, op basis van de videobeelden te schorsen. Een panel van drie specialisten krijgt de bevoegdheid om controversiële fases te beoordelen. Duikers zijn bij deze gewaarschuwd. Lees ook

2. De driftbuien van Conte Drie versterkingen zijn nog op komst, maar Antonio Conte ziet het somber in. Zijn elftal is niet klaar en de relatie met de sportieve leiding van Chelsea is nog voor de seizoenstart verzuurd. Hij heeft niet gekregen wat hij wou. En vindt dat de onderhandelaars te laks hebben gehandeld. Intern heeft het al enkele keren flink gestormd bij de kampioen. Zijn kritiek houdt Conte niet langer intern. Dat is een gevaarlijk spel. Chelsea is een trainerskerkhof. Haalt Conte nieuwjaar wel? © afp.

3. De reacties op de 100ste van Lukaku Vijftien goals moet Romelu Lukaku nog maken om de kaap van 100 Premier Leaguegoals te ronden. Met die mijlpaal zou hij op zijn 24ste toetreden tot een select clubje aanvallers. Shearer (260 goals) is nog lang niet in zicht, maar op de all-time-ranking zou hij wel de spitsentoptwintig binnensluipen. Karretje aanhaken bij onder andere Rooney (198), Cole (187), Henry (175), Fowler (163) Owen (150), Van Persie (144), Anelka (125), Agüero (122) en Drogba (104). Uit analyse van alle kansen in de Premier League bleek alleen Harry Kane vorig seizoen straffer dan Lukaku - onze landgenoot maakte bijna 10 goals meer dan verwacht uit de mogelijkheden die hij kreeg. Niet slecht voor een speler die volgens sommigen niks kan.



Of hij de druk en het niveau bij Man United aankan, zal moeten blijken, maar met zijn kwaliteiten en zijn gebreken heeft Lukaku in Engeland al een mooie carrière uitgebouwd. Eén die hij te danken heeft aan zijn ambitie en zijn ingesteldheid. In hun kindertijd hadden de Lukaku's het thuis niet breed. Armoede die ze maar moeilijk konden verstoppen. Afgedragen kleren, kapotte schoenen. Er werd gelachen, er werd geroddeld. Het sterkte Lukaku in zijn overtuiging om iedereen de mond te snoeren. Rond zijn veertiende zei hij gedecideerd: "Vandaag lachen ze met je, maar morgen zal dat niet meer het geval zijn." Sindsdien is hij een man op een missie. Eén die elke dag keihard werkt aan die ene droom: één van de beste aanvallers ter wereld proberen worden. Nablijven op training, eigen fitnessprogramma, speciaal dieet, een kok, een persoonlijke masseur, videoanalyses van eigen wedstrijden en beelden van andere spitsen. Uit zijn talent probeert hij het maximale te puren. Dat verdient veel beter dan hoongelach alleen. © ap.

4. De #WengerOut-brigade #WengerOut ging vorig seizoen viraal. En overal ter wereld doken pamfletten op met de hashtag. Misnoegde fans hebben het recht om te protesteren, maar de heksenjacht op Arsenalmanager Arsène Wenger ging op bepaalde momenten 'over the top'. Tot vliegtuigen met banners over het stadion toe - de moderne aanstellerij. Het bestuur van Arsenal plooide echter niet. Na de winst van de FA Cup tegen kampioen Chelsea tekende de langstzittende manager in de Premier League voor twee jaar bij. Benieuwd of #WengerOut dit seizoen weer opduikt als Arsenal weer eens ondermaats presteert. © ProShots.

5. Krachtpatsers vs artiesten Gedaan met verstoppertje spelen. De kamp om de Premier Leaguetitel wordt dit seizoen hoogstwaarschijnlijk in Manchester uitgevochten. Een clash der stijlen, een confrontatie van miljoenen, een tweestrijd tussen topcoaches. Met in de rode hoek, gepimpt met 165 miljoen: het krachtpatserlegioen van José Mourinho. En in de blauwe hoek, 240 miljoen lichter: de stilisten van Pep Guardiola. Na de aankoop van Matic (1m94), Lukaku (1m90) en Lindelöf (1m87) heeft United man per man de op een na grootste spelerskern in de topklasse, met een gemiddelde van 1m85. Mourinho bouwt zijn muur. Met spieren en gestalte.



Toch ligt de druk dit seizoen meer op Guardiola dan bij Mourinho, die in zijn eerste jaar in Manchester twee troostprijzen won. De Catalaan bracht niet wat verwacht, ook al wist hij dat hij nodig zou hebben om zijn blauwdruk op de verouderde kern van City achter te laten. Guardiola kreeg wat hij nodig had voor zijn spelwijze: drie energieke backs voor bijna 150 miljoen. Graag zou Guardiola nog een Alexis Sánchez of Kylian Mbappé naar Manchester hebben gehaald, maar met revelatie Gabriel Jesus, Agüero, De Bruyne, Sané, Sterling, David en Bernardo Silva oogt zijn aanvallend compartiment pocketvoetballers schrikwekkend. Aan de kwaliteit van de kern zal het niet liggen. Nu nog de klik met zijn systeem.

6. Het beetje meer van De Bruyne 'Just watch me now'. Kijk nu maar gewoon naar mij. Met 'Watch me' van 'The Phantoms' als achtergronddeuntje zwierde Kevin De Bruyne dinsdag op Twitter een video van zijn hoogtepunten in 2016-2017. Dit seizoen mag het een beetje meer zijn. Met achttien beslissende passes ontpopte de Rode Duivel (26) zich in de vorige jaargang tot assistkoning. Eén zonder kroon. Guardiola zag De Bruyne vorig seizoen groeien in zijn rol als teamspeler. Gedisciplineerder. Guardiola: "Hij is één van de beste spelers in de Premier League, zonder twijfel. Of hij écht de beste wordt, zal bepaald worden door de prijzen." In zijn derde seizoen bij City is het tijd voor die finale push. Zoals Eden Hazard (2 landtitels, 1 Europa League, 1 League Cup, Speler van het Jaar) hem al voordeed, moet hij zijn briljantie eindelijk omzetten in trofeeën en nominaties voor individuele bekroningen. © getty.

7. Het loonplafond van Tottenham Groeipijnen spelen op. Kyle Walker koos voor de miljoenen van Man City. Danny Rose was de eerste die kritiek uitte op het zuinige beleid van de club. En wellicht niet de laatste. Er is ongenoegen over centen. De loonstructuur van Tottenham, twee seizoenen op rij titelchallenger, is immers niet meegegroeid met die van de groten. Het mooie sportieve project ten spijt, met kansen voor jeugdspelers, staat op een kruispunt: het loonplafond opkrikken of sterkhouders verliezen. Zeker als je weet dat topschutter Harry Kane (100.000 euro per week) en smaakmakers Dele Alli (60.000 euro) en Toby Alderweireld (50.000 euro per week) tot drie keer minder verdienen dan collega's bij de 'big spenders'. Groeien doet pijn voor een club. Eerst en vooral in de portefeuille.

8. Het energielevel van Jurgen Klopp Op zijn best heeft Liverpool weg van een zwerm wespen. Naar de energie en agressie die zijn trainer uitstraalt: Jurgen Klopp, een wervelwind aan de zijlijn. The Reds deden vorig seizoen vooral de andere toppers pijn, maar kwamen tekort in de titelrace. Een killer ontbreekt nog altijd. En welk effect heeft de Champions League-campagne op de benen? Liverpool een titelkandidaat? Wellicht weer net niet. © afp.

9. Joske, Steven, Lolo & Co In België kloppen sommigen zich op de borst dat de play-offs het niveau van de Jupiler Pro League omhoog hebben gekrikt. Toch komt het merendeel van de toppers uit de Belgische competitie dat richting Engeland uiteindelijk bij degradatiekandidaten of zelfs in de Championship terecht. Wilfred Ndidi (ex-Genk) had bij Leicester geen aanpassingsperiode nodig. Steven Defour (ex-Anderlecht) pendelde bij Burnley na een sterke start tussen bank en basis. Kabasele (ex-Genk) was kernopvuller bij Watford. Sels en Kums zijn alweer weg. Mbemba en Mitrovic (beiden ex-Anderlecht) braken bij Newcastle nooit volledig door. Mbokani was noch bij Hull, noch bij Norwich een succes. Odjidja droop snel af. Daarom zijn we benieuwd naar Gouden Schoen José Izquierdo bij Brighton en Laurent Depoitre bij Huddersfield. Breken zij met de trend? © photo_news.